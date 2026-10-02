TÜRK-İŞ, Soma göçüğü ve Torbalı patlamasında ihmalin araştırılmasını istedi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ, Soma göçüğü ve Torbalı patlamasında ihmalin araştırılmasını istedi

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TÜRK-İŞ, Soma göçüğü ve Torbalı patlamasında ihmalin araştırılmasını istedi
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TÜRK-İŞ, Soma'daki maden göçüğü ve Torbalı'daki fabrika patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Konfederasyon, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını ve ihmalin araştırılmasını isterken, ekonomik gerekçelerin can güvenliğinden önemli olmadığını bildirdi.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğü ile İzmir'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanması çağrısında bulunan konfederasyon, olaylarda ihmal ve kusur bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

TÜRK-İŞ, Soma'daki maden göçüğü ile Torbalı'daki metal fabrikasında meydana gelen patlamanın, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, Soma'daki göçükte hayatını kaybeden maden emekçisi için başsağlığı, yaralanan madenciler için acil şifa dilenirken, göçük altında bulunan işçilerin sağ salim kurtarılması temenni edildi. Torbalı'daki patlamada yaralanan işçilere de geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

TÜRK-İŞ, iş kazalarının önlenmesi için risklerin önceden tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve etkin denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Hiçbir ekonomik gerekçe, emekçinin can güvenliğinden daha önemli değildir" denilerek, olayların tüm yönleriyle araştırılması, varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Kaynak: ANKA
GüvenlikGüncelSomaSon Dakika

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