TÜRK-İŞ Temmuz 2026 Araştırması Sonuçları - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Temmuz 2026 Araştırması Sonuçları

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TÜRK-İŞ, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 36.939, yoksulluk sınırını ise 120.325 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, temmuzda 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 36 bin 939 lira 87 kuruş, "yoksulluk sınırı"nı 120 bin 325 lira 30 kuruş olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2026 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, temmuzda Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 36 bin 939 lira 87 kuruş oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 120 bin 325 lira 30 kuruş olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 47 bin 758 lira 39 kuruş oldu.

Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında düşüş sürdü

Araştırmaya göre, süt, peynir ve yoğurt fiyatlarında geçen aya göre önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubunda dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar görülmesine karşın, bu değişikliklerin grup ortalamasını etkileyecek düzeyde olmadığı belirlendi. Kuzu eti fiyatında da sınırlı bir artış görüldüğü ancak et grubunda genel fiyat düzeyini değiştirecek ölçüde bir hareket yaşanmadığı gözlemlendi.

Balık fiyatlarında artış yaşanırken, tavuk eti ve yumurta fiyatlarında düşüş sürdü. Kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimek fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmezken, kırmızı mercimekte sınırlı fiyat gerilemesi kaydedildi.

Meyve ve sebze grubunda ise mevsim etkisiyle beklenen fiyat düşüşü gerçekleşmedi. Grup ortalama fiyatı sınırlı yükselirken, özellikle patates ve soğan fiyatlarındaki artış dikkati çekti. Yeşil yapraklı sebzelerde de fiyat artışları gözlendi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmiğin yer aldığı grupta önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Ekmek fiyatı sabit kalırken, makarnada ürün bazlı farklılıklar görüldü. Pirinç, un, bulgur ve irmik fiyatları ise önceki ay seviyelerini korudu.

Temel yağ ürünlerinde ayçiçeği yağı fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatında gerileme görüldü. Yeşil zeytinde sınırlı fiyat düşüşü kaydedildi.

Diğer gıda ürünlerinde ise çay fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürerken, baharat grubunda bazı ürünlerde görülen fiyat artışlarının ortalamayı etkileyecek düzeyde olmadığı bildirildi. Bal fiyatında sınırlı gerileme yaşandı, diğer ürünlerde önemli bir fiyat hareketi gözlenmedi.

Kaynak: AA

Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Temmuz 2026 Araştırması Sonuçları - Son Dakika

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