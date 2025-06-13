TÜRK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Zamsız Tepki - Son Dakika
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TÜRK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Zamsız Tepki

TÜRK-İŞ\'ten Kamu İşçilerine Zamsız Tepki
13.06.2025 18:09
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, TÜHİS'in zam teklifini yetersiz buldu, grev kararı alma zorunluluğunu vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işçilerine yönelik zam teklifine ilişkin, "Bu rakamın ne bizim ne toplumun ne işçilerin beklentisini karşılayacak bir rakam olmadığını ifade ettik." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, 105 gün evvel 600 bin işçiyi ilgilendiren kamu sözleşmeleri görüşmeleriyle ilgili bir heyetin teklifi TÜHİS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim ettiğini söyledi.

TÜHİS'in bugün teklif verdiğini anımsatan Atalay, "İşte hepinizin malumu ilk altı ay yüzde 16, 8, 7, 5. Bu rakamın ne bizim ne toplumun ne işçilerin beklentisini karşılayacak bir rakam olmadığını ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Atalay, söz konusu rakamların kabul edilebilir bir teklif olmadığını ileri sürerek, " Türkiye'nin her yerinde, en sonda Ekim ayında Ankara'da 150 bin arkadaşımızla kamuoyuna ülkeyi yönetenlere bunu anlattık. Ama şu ana kadar verdikleri tekliften bir şey anlamadıkları anlaşılıyor." diye konuştu.

Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görüşme yapacaklarını bildiren Atalay, bütün sendikalar ve Kamu Koordinasyon Kurulunun orada olacağını ifade etti.

Atalay, çarşamba günü de Türkiye'deki bütün ünvanlı yöneticiler ve sendikaların Ankara'da olacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Onlarla beraber de genel başkanlar, genel merkez yöneticileri, şube başkanları, temsilciler, üyeler, TÜRK-İŞ'in bütün kurulları ile Maliye Bakanlığı'nda olacağız. Akabinde Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen sendikacılar illerine dönecekler. Ondan sonra bu sözleşme görüşmelerinde bu ücretin kabul edilebilir, müzakere edilebilir olmadığını kamuoyuna, işçilere, tezgah başında, alanda, her yerde öbür hafta başında sendikalarımız anlatırlar. Müzakere bitti. Grev kararı almak mecburiyetindeler. Yani bu da zannediyorum haziranın 25'ini buluyor."

Sendikaların haziran ayının sonunda grev kararı almak zorunda olduklarını belirten Atalay, "Onun için hem bizi hem üyelerimizi hem ülkeyi yönetilecekleri sıkıntılı bir yaz bekliyor. Yani öyle zordayız ki ortalama 15 senelik bir işçinin şu anda aldığı ücret ortada. Yani bu ücret neredeyse asgari ücretin bir tık üstünde. Bu TÜİK rakamlarıyla, pazarla, marketle örtüşmüyor. İnanın işçiler zorda ve geçinemiyor." ifadelerini kullandı.

Atalay, kamunun özel sektörünün kat ve kat gerisinde kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ücretle bırakın gıdayı ancak kiranı ödersin. Onun için kamu işçisinin talebine bir an evvel müspet veya menfi bir cevap versinler. Bizim miting yapalım, eylem yapalım, canımız sıkılıyor gibi bir düşüncemiz yok ama gideceğimiz başka bir yer yok. Bunu ülkeyi yönetenlere, bakanlara, Cumhurbaşkanı'na, bunun bütün illerde ve ilçelerde anlatmak mecburiyetindeyiz. Grev kararı alınana kadar bu süreç devam edecek. Yani onun için inşallah grev olmadan bizim bu halkı talebimize müspet bir cevap verirler. İşçi de ülke de rahat eder."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, TÜHİS, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Zamsız Tepki - Son Dakika

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