Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi

ANKARA (AA) – Ankara'da bulunan Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (TJU) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı.

TJU'da düzenlenen açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Japonya Başbakan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nakasone Yasutaka, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve TJU Konsey Başkanı Prof. Dr. Mesut Güner'in yanı sıra öğrenciler ve davetliler katıldı.

Geleneksel Japon müziğinin yanı sıra Türk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün bir Japon sanatçı tarafından çalındığı etkinlikte, öğretim görevlilerinden oluşan grup Türk müziği dinletisi sundu.

Bakan Yardımcısı Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya arasında eğitim ve kültür alanlarında gelişen işbirliğinin, ikili ilişkilerin bütünü için sağlam zemin oluşturduğunu belirterek, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bu yöndeki ortak iradenin somut tezahürü olduğunu söyledi.

Üniversitenin nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve toplumlar arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Ekinci, adayların üniversiteye gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Ekinci, tarafların zor zamanlarda karşılıklı dayanışma örneği sergilediğini hatırlatarak, fedakarlıkların iki halk arasındaki bağın canlılığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye ile Japonya'nın arkeoloji ve inşaat alanlarındaki ortak çalışmaları anlatan Ekinci, ikili ilişkilerde son yıllarda kaydedilen ivmenin eğitim, bilim ve kültür alanlarıyla sınırlı kalmayan çok boyutlu işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti.

Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin bu yılki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında yaptığı görüşmenin çok boyutlu işbirliğini bir kez daha teyit ettiğinin altını çizerek, savunma sanayisinden enerjiye, ticaretten inovasyona kadar geniş yelpazede ikili stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Eğitim, ekonomi ve savunma sanayisi alanında işbirliği mesajı

Bakan Yardımcısı Nakasone de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Takaiçi arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin eğitim, ekonomi ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılışına katkı sunanlara teşekkür eden Nakasone, TJU'ya kayıt yaptıran öğrencileri kutladı.

Nakasone, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun köklü geçmişe dayandığını vurgulayarak, Ertuğrul Fırkateyni faciası ve Türk Hava Yollarının (THY) Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarını kurtarması gibi karşılıklı yardımların dostluğun simgesi olarak nesilden nesile aktarıldığını söyledi.

Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi büyük ölçekli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yapılan işbirliğine dikkati çeken Nakasone, TJU'nun kuruluş sürecinin eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sırasında başladığını anımsattı.

Nakasone, Türkiye'nin eğitim ve ileri teknoloji alanında dünyaya öncülük eden bir ülke haline geldiğinin altını çizerek, Türkiye'deki birçok üniversitenin dünya sıralamalarında üst sıralara yükseldiğine işaret etti.

"Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda bulunan ve G20 üyesi olmasının yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye'nin uluslararası toplumdaki önemi her geçen yıl artmaktadır." ifadesini kullanan Nakasone, Türkiye'nin Ukrayna ve Orta Doğu'daki arabulucu rolü üstlenmesini takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Açılış töreninde, Rektör Kök ve Bakan Yardımcısı Nakasone günün anlam ve önemine binaen birbirlerine hediye takdim ettiler.

TJU Konsey Başkanı Prof. Dr. Mesut Güner ve Rektör Kök de Bakan Yardımcısı Ekinci'ye hediyelerini sundular.