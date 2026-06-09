Türk Kahvaltısı BAE'de Büyüleyici - Son Dakika
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Türk Kahvaltısı BAE'de Büyüleyici

09.06.2026 10:05
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Abu Dabi'de düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltısı, diplomatlar ve iş insanlarıyla kutlandı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görev yapan büyükelçiler, diplomatlar, medya temsilcileri ve iş insanları, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, etkinliğe dair yaptığı değerlendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk kahvaltısına bayılıyorlar. Türk kahvaltısı tam bir lezzet şöleni." dedi.

BAE'de Türk gastronomisine büyük ilgi gösterildiğine ve Türk kahvaltısına kolayca ulaşabildiğine işaret eden Büyükelçi Göktaş, "Bu ülkedeki bazı Türk restoranlarında, mutat günlerde de Türk kahvaltısı yapabilmek mümkün. Bu durum, BAE'de kahvaltımıza gösterilen yoğun ilginin ve talebin bir ürünüdür." diye konuştu.

Abu Dabi'de Türk kahvaltısına büyük ilgi

Başkentin seçkin mekanlarından Avlu Restoran'da tertiplenen organizasyon, diplomasi ve iş dünyasından büyük ilgi gördü.

Büyükelçi Göktaş, misafirlere zengin bir serpme kahvaltı ikram edilen etkinlikteki konuşmasında, Türk kahvaltısının yalnızca bir öğün olmadığını; sunduğu sıcak sohbet ortamıyla aile, dostluk ve komşuluk bağlarını geliştiren köklü bir geleneği simgelediğini ifade etti.

Anadolu coğrafyasındaki kültürel zenginliğin kahvaltı sofrasındaki çeşitliliğe de doğrudan yansıdığını belirten Göktaş, "Bizim medeniyetimizde farklılıklar her zaman birer zenginlik olarak telakki edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'deki bu özel buluşma, Türkiye'nin köklü kahvaltı geleneğini yabancı konuklara bizzat yaşatmanın yanı sıra, peynir çeşitlerinden zeytine, geleneksel yumurta tariflerinden sıcak ikramlara kadar uzanan geniş bir lezzet yelpazesini herkese tanıtma imkanı sundu.

Her yıl haziran ayının ilk pazar günü küresel ölçekte kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü", Türk mutfağının uluslararası alanda markalaşması açısından önemli bir kültürel diplomasi enstrümanı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kahvaltısı BAE'de Büyüleyici - Son Dakika

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