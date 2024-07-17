Türk Kameraman Suudi Arabistan'da Gözaltından Kurtarıldı - Son Dakika
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Türk Kameraman Suudi Arabistan'da Gözaltından Kurtarıldı

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Diplomatik kaynaklara göre, 5 Temmuz Cuma günü Suudi Arabistan'da gözaltına alınan kameraman Kurtuluş Demirbaş, Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakıldı. Demirbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve tüm Türk personellerine teşekkür etti.

17.07.2024 10:43
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(ANKARA) - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 5 Temmuz Cuma günü Suudi Arabistan'da gözaltına alınan kameraman Kurtuluş Demirbaş, Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakıldı. Demirbaş, "Benim bu süreçte arkamda olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm Türk personellerine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, kameraman Kurtuluş Demirbaş, 5 Temmuz 2024 tarihinde Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alındığı ve Türkiye'deki girişimler ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Konuya ilişkin video paylaşan Demirbaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Başıma gelen tatsız bir olaydan dolayı 5 Temmuz 2024 tarihinden bugüne kadar Suudi Arabistan'ın Taif şehrindeki bir nezarethanede gözaltında tutuluyordum. Devlet büyüklerimizin araya girmesi sonucunda serbest bırakılmıştım. Şu anda Suddi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanındayım. Benim bu süreçte arkamda olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm Türk personellerine sonsuz teşekkür ederim."

Türk Kameraman Suudi Arabistan\'da Gözaltından Kurtarıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Kameraman Suudi Arabistan'da Gözaltından Kurtarıldı - Son Dakika

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