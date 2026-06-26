Türk Kara Kuvvetleri 2235 Yaşında

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yılı dolayısıyla Paşaköy'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Askeri yetkililer, gaziler ile aile üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Kara Kuvvetlerinin tanıtım videosu izlendi ve görevli personel tarafından katılımcılara askeri teçhizatlar tanıtıldı.

Törende, dron ve bomba arama köpeklerinin gösterileri sunuldu.

28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında görevli Topçu Teğmen Sona Gündüz, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin pek çok bakımdan insanlığa örnek olduğunu, başarılar ve medeni değerlerle dolu bir tarihin sahibi olduğunu söyledi.

Gündüz, bir milletin savaş meydanlarındaki başarısının basit bir "kaba kuvvet ve silah" başarısı olmadığını, bunun medeniyet, teknolojik üstünlük ve köklü askerlik kültürü gibi temel bazı unsurların ifadesi olduğunu vurguladı.

Türk Kara Kuvvetlerinin tarihin her döneminde teknolojik üstünlüğü ve bu teknolojiyi kullanmadaki maharetiyle dikkati çektiğini kaydeden Gündüz, "Bu bakımdan Türk askerlik kültürü, başta Çin olmak üzere pek çok devletin ordusunu etkilemiştir." dedi.

Gündüz, Türk Kara Kuvvetlerinin yakın geçmişte dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında başarılar gösterdiğine işaret ederek, Türk Kara Kuvvetlerinin adının geçtiği ve ayak bastığı her yerde daima zaferlerle anıldığını, gücünü "bağrından çıktığı aziz milletinden aldığını" ifade etti.