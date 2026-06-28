Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı Kayseri'de kutlandı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı Kayseri'de kutlandı

Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yılı Kayseri\'de kutlandı
28.06.2026 16:27
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Kayseri'deki 1'inci Komando Tugayı'nda düzenlenen törende şehit yakınları, gaziler ve askeri personel bir araya geldi. Tugay Komutanı Tuğgeneral Koçak, kara kuvvetlerinin yurt içi ve dışındaki görevlerine vurgu yaptı.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de tören düzenlendi.

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığındaki törene, şehit yakınları, gaziler, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu.

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, köklü bir tarihi geçmişe sahip Kara Kuvvetlerinin kuruluş gününü kutladı.

Türk Kara Kuvvetlerinin önemini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, mazisi şan ve şerefle dolu kara kuvvetlerimiz, ülkemizin korunmasında, teröristle mücadele harekatında, NATO görevlerinde önemli görevler alarak bayraklaşan yurt topraklarının teminatı olmuştur. Kara kuvvetleri birliklerimiz, gece gündüz demeden, en güç koşullarda, kesintisiz, yurt içinde ve yurt dışında, ülkemizin güvenliği için önemli görevler icra etmektedir. Irak kuzeyi ve Suriye kuzeyi harekat alanı ile terörle mücadele harekatındaki önemli başarılarına ilave olarak 'Barışı Koruma Harekatı' kapsamında da Azerbaycan, Somali, Libya, Kosova ve Katar gibi ülkelerde dosta güven, düşmana korku vererek görevlerine devam etmektedir. Tugayımız, Kıbrıs Barış Harekatı, Teröristle Mücadele Harekatı ve sınırlarımız ötesinde icra edilen operasyonların tamamında kendisine tevdi edilen her türlü görevi askerlik yemini doğrultusunda azimli, gayretli, cansiperane ve komando ruhuna yakışır şekilde yerine getirmiştir. Şüphesiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."

Programda, komando andı okundu, tören geçişi yapıldı, dağcılık eğitimi alan komandolar gösteri sundu, keskin nişancılar da yeteneklerini sergiledi.

Köpek Eğitim ve Destek Müfreze tarafından eğitimli köpeklerin yeteneklerinin sergilediği etkinliğin ardından askerler dronla gösteri yaptı.

Öte yandan katılımcılar envanterdeki araç ve ekipmanların yer aldığı sergiyi gezerek personelden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı Kayseri'de kutlandı - Son Dakika

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