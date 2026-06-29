Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı

Kara Kuvvetleri\'nin 2235. Yıl Dönümü İzmir\'de Kutlandı
29.06.2026 15:05
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İzmir'de düzenlenen törenle Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Programa Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, askerler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Özsert, ordunun dünyanın en güçlü kara kuvvetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Ege Ordu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası'ndaki programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, askeri personel, aileleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program Ege Ordu Komutanlığının tarihçesinin okunmasıyla başladı. Ardından kışladaki askeri silah ve teçhizatlarının bulunduğu müze gezildi.

Katılımcılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan silah ve araçların bulunduğu sergiyi gezdi.

Sergide, AFAD ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timleri ve malzemeleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), yerli ve milli hücumbotu "Karayel", robotik kollu mayın temizleme aracı, araca monte mayın temizleme sistemi, bomba imha robotu "Dinçer", Hava Savunma Kısım Komutanlığı emrinde kullanılan Amazon Kısım Komutanı Aracı ile 19'uncu Komando Tugayı bünyesindeki 1 Komando Kolu, envanterlerindeki silah ve teçhizatla birlikte tanıtıldı.

"Dünyanın en güçlü kara kuvvetlerinden biridir"

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Toplantı Salonu'nda devam eden programda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tanıtım filmi izlendi, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığınca müzik dinletisi sunuldu.

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert, burada yaptığı konuşmada, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Özsert, küresel güvenlik ortamının karmaşık ve öngörülemez hale geldiğini, son dönemde yaşanan bölgesel çatışmalar ve ortaya çıkan krizlerle muharebenin geleneksel alanlarla sınırlı kalmadığını ifade etti.

Günümüz muharebelerinin, birlikte çalışabilen, çevik, teknolojik olarak uyum sağlayabilen kara, deniz, hava, siber, uzay ve bilgi alanlarında eşgüdümlü müşterek operasyonlar yürütebilen kuvvetlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özsert, şunları kaydetti:

"Böylesine karmaşık bir ortamda kara kuvvetlerimiz, sahip olduğu yüksek milli ve manevi değerleri, yeni teknolojilere dayalı modern yerli ve milli silah sistemleri, nitelikli personeli, tecrübe ve disiplini, üstün muharebe etkinliği ve harbe hazırlık seviyesi ile her türlü coğrafyada harekat icra edebilme yeteneğine sahip dünyanın en güçlü kara kuvvetlerinden biridir. Dünyanın dört bir köşesinde masum ve mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında dosta güven düşmana korku salan ordumuz, bayrağımıza kanlarıyla rengini veren kahraman şehitlerimizin manevi varlığından, aziz milletimizin sevgi ve duasından aldığı güçle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, aziz vatanımızın bekasını sağlamak için teröristle mücadele ve hudut güvenliği başta olmak üzere kendisine verilecek her türlü görevi, dün olduğu gibi bugün de anayasa ve yasalar çerçevesinde, milletimizin emrinde, azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir."

Özsert, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri de rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı - Son Dakika

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