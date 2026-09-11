Türk Kızılay 11 yeni kamu spotuyla ilk yardım bilincini yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Türk Kızılay 11 yeni kamu spotuyla ilk yardım bilincini yaygınlaştırıyor

Türk Kızılay 11 yeni kamu spotuyla ilk yardım bilincini yaygınlaştırıyor
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Türk Kızılay, 11 Eylül Dünya İlk Yardım Günü kapsamında 11 farklı acil duruma yönelik 45 saniyelik 11 yeni kamu spotu yayınladı. Kamu spotlarıyla doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi ve temel ilk yardım bilgisinin toplum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TÜRK Kızılay, 11 Eylül Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, toplumda ilk yardım farkındalığını artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hazırladığı 11 yeni kamu spotunu yayınlamaya başladı.

Günlük yaşamda karşılaşılabilecek farklı acil durumların ele alındığı 45 saniyelik filmlerde, sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar geçen sürede uygulanabilecek doğru ve zamanında ilk yardım müdahalesinin hayati önemi anlatılıyor. Kamu spotlarında, "İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur" mesajı öne çıkarılıyor.

11 FARKLI ACİL DURUMDA DOĞRU MÜDAHALE

Türk Kızılay'ın 'İlk Yardım Eğitimi Farkındalık ve Bilinçlendirme Çalışmaları' kapsamında hazırladığı 11 kamu spotunda; bayılma, kalp durması, yanık, bebek ve yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklığı, burun kanaması, boğulma, dış kanama, kol kırığı, kene ve solunum yoluyla gerçekleşen zehirlenmeler gibi günlük yaşamda karşılaşılabilecek farklı durumlar ele alınıyor. Her biri 45 saniye süren filmlerde, olayın ilk anından itibaren yapılması gereken temel ilk yardım uygulamaları sade ve anlaşılır bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.

Kamu spotlarıyla ilk yardım konusunda doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi, acil durumlarda doğru müdahale konusunda farkındalığın artırılması ve temel ilk yardım bilgisinin toplum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda vatandaşların ilk yardım eğitimi almaya teşvik edilmesi ve doğru ilk yardım bilgilerine ulaşması amaçlanıyor.

'İLK YARDIM HEPİMİZİN BİLMESİ GEREKEN HAYATİ BİR BİLGİ'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ilk yardım bilgisinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlk yardım, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulandığında hayat kurtarabilen temel bir bilgidir. Acil bir durumda sağlık ekipleri ulaşana kadar geçen sürede yapılacak doğru müdahale büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilk yardım bilgisinin toplumun her kesimine ulaşmasını ve daha fazla insanımızın ilk yardım eğitimi almasını önemsiyoruz. Hazırladığımız 11 kamu spotuyla günlük hayatta karşılaşabileceğimiz farklı acil durumlarda uygulanabilecek doğru ilk yardım yöntemlerini sade ve anlaşılır bir şekilde aktarıyoruz. İlk yardım yalnızca sağlık çalışanlarının değil, hepimizin bilgi sahibi olması gereken hayati bir konu."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay 11 yeni kamu spotuyla ilk yardım bilincini yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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