Türk Kızılay 157. Yaşını Kırmızı Işıklarla Kutluyor

Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün "Kırmızı Aydınlatma Etkinliği" kapsamında sembol yapılar kırmızıyla ışıklandırılacak.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle bu gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Galata Kulesi kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Köprü aydınlatmaları, hava karardıktan sonra başlayıp sabah saatlerine kadar devam edecek.

Galata Kulesi, 21.00-00.00 saatlerinde aydınlatılarak Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü için hazırlanan görseller kulede yansıtılacak.

Atakule'de 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak aydınlatmayla görsel yansıtmanın yanı sıra 07.00-22.00 saatlerinde video yayınlanacak.