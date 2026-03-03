Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı - Son Dakika
Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı

Türk Kızılay, Azerbaycan\'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
03.03.2026 15:26
Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 200 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 200 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, başkent Bakü'de şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve Tarım Müşaviri Yener Yıldırım da yer aldı.

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı gönüllülerinin de katkısıyla diğer illerdeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılacak.

Türk Kızılay Azerbaycan Delegasyon Başkanı Hasan Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 200 gıda kolisi dağıtmayı planladıklarını bildirdi.

Güler, gıda kolilerinin yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğunu aktararak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi hususunda Azerbaycan Kızılayı ile beraber çalıştıklarını belirtti.

Dar gelirli ve dezavantajlı ailelere destek sağladıklarını söyleyen Güler, "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı - Son Dakika
