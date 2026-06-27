Türk Kızılay\'dan Aşure İkramı

Türk Kızılay Konak Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 1500 kişiye aşure ikram edildi.

Şube Başkanı Melih Bingöl, yaptığı açıklamada, aşureyi dünyanın içindeki sıkıntılardan kurtulması ve zulüm altındaki tüm Müslümanlar'ın bir an önce refaha ermesi duasıyla gağıttıklarını belirtti.

Etkinliğe, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ile sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.