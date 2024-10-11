Türk Kızılay'dan Lübnan Tahliye Destek - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Lübnan Tahliye Destek

Türk Kızılay\'dan Lübnan Tahliye Destek

Türk Kızılay, Mersin Limanı'na ulaşan tahliye edilenlere sıcak yemek ve ikramlarla destek sağladı.

11.10.2024 16:45
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TÜRK Kızılay, Lübnan tahliye operasyonu kapsamında Mersin Limanı'na ulaşan, aralarında yaşlı, engelli ve çocukların bulunduğu yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ve ikramlarla beslenme desteği sağladığını duyurdu.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Mersin Limanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında Beyrut Limanı'ndan hareket eden TCG Bayraktar 558 yolcuyu, TCG Sancaktar ise 378 yolcuyu Türkiye'ye getirdi. Tahliyesi sağlanan kişilere her iki gemide görevlendirdiği personelle beslenme desteği veren Kızılay, Mersin Limanı'na ulaşan vatandaşlara pasaport kontrolü öncesi sıcak yemek servisi hizmeti verirken ikram araçlarıyla sıcak ve soğuk içecek ile atıştırmalık ürünler sundu.

TÜRK KIZILAY BÖLGEDE UZMAN EKİP GÖREVLENDİRDİ

Tahliye operasyonu için Beyrut Limanı'na ulaşan gemilerle Lübnan'a gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştıran Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede uzman ekip görevlendirdi. Türkiye'nin 25 Eylül'de gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Lübnan Tahliye Destek - Son Dakika

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