Türk Kızılay'dan Pakistan'a Nakit Yardım

Türk Kızılay, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde, Pakistan- Hindistan çatışmalarında savaştan etkilenen ihtiyaç sahibi 1400 kişiye nakit yardımında bulundu.

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Farzana Naek, Genel Sekreter Ubaid Ullah, Muzafferabad Kızılay personeli ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pakistan Delegasyon Başkanı Farid Abdulkadir'in katılımıyla dağıtılan yardımlar, savaş mağduru ve ekonomik zorluklar içinde yaşayan 200 aileye ulaştırıldı.

Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı, "Kardeş Pakistan halkının her zaman yanındayız. Bu dağıtımda 1400 kişiye ulaştık. Önümüzdeki dönemde yardımlarımız artarak devam edecek. Kardeş Pakistan halkı burada ve diğer gittiğimiz her bölgede sevgi ve mutluluklarını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, 2005'te Pakistan'da meydana gelen büyük depremden bu yana ülkede insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürürken insani yardım çalışmalarını, Pakistan'ın tüm bölgelerinde yürütmeye devam ediyor.