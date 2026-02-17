Türk Kızılay’dan Sudan’a Gıda Yardımı - Son Dakika
Türk Kızılay’dan Sudan’a Gıda Yardımı

Türk Kızılay’dan Sudan’a Gıda Yardımı
17.02.2026 00:18
Türk Kızılay, Port Sudan'da 1200 aileye gıda kolisi dağıttı; yardımlar devam ediyor.

PORT Türk Kızılayı, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde çatışmalardan ötürü yerinden edilmiş yaklaşık 1200 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Sudan İnsani Yardım Operasyonu kapsamında insani yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

Bu yardımların Sudan Kızılayı ile işbirliğinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu, "Bu çerçevede Türk Kızılayın kıymetli bağışçılarının destekleriyle Port Sudan'da bulunan el-Sanaiye Kampı'nda yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaklaşık 1200 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

