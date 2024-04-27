Türk Kızılay Havza'da kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Kızılay Havza'da kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay Havza\'da kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

27.04.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca kan bağışı kabul edildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ile Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin destek verdiği çalışmada 101 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunan Havza Belediyesi Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür, kanın acil ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sağlık durumu elveren herkesi kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Havza'da kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 12:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Havza'da kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement