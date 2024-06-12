Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 10 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, bayramda özverili bir çalışma yürüterek faaliyetlere devam edeceklerini belirtti. Çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımının yanı sıra konteyner kentlerde büyüklerin ziyaret edileceği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtılacağı, aşevi faaliyetlerinin devam edeceği ve kurban vekaletlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı açıklandı.

12.06.2024 16:19
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Türk Kızılay, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 10 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, AA muhabirine, bayramda her yıl olduğu gibi bu yıl da özverili bir çalışma yürüterek faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

Kentte yaklaşık 2 bin gönüllü ile çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız önceliğimizdir. Çocuklarımıza bayramlık kıyafetlerle bu sene de ulaşacağız. Türk Kızılay olarak Kurban Bayramı'nda toplumsal hizmetler merkezimizdeki personellerimiz ve gönüllülerimiz aracılığıyla konteyner kentlerde büyüklerimiz ziyaret edilecek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hijyen dağıtımlarına devam edilecek. Depremin ilk gününden bu yana sürdürmüş olduğumuz aşevi faaliyetlerine Kurban Bayramı'nda da yine ihtiyaç sahibi ailelerimize 1500 kişilik yemek dağıtımıyla devam edeceğiz. Bağış yoluyla almış olduğumuz kurban vekaletlerini bayramda bir kısmını taze et olarak, bir kısmını ise yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere planlamalarımızı yapmaktayız."

Çelik, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet dağıtacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika

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