Türk Kızılay Ramazan'da Kan Bağışı Çağrısı Yaptı

Türk Kızılay, ramazan ayında dönemsel olarak azalan kan bağışlarının, hastanelerde devam eden ihtiyacı etkilememesi için vatandaşlara gönüllü kan bağışı çağrısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ramazan süresince kan bağışı çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Türk Kızılay, vatandaşların bağışlarını daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla iftar sonrasında da hizmet vermeye devam ediyor.

"Kan acil değil sürekli ihtiyaç" anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bağış noktaları, iftar sonrası saatlerde açık tutulurken gezici ekipler de çeşitli alanlarda vatandaşlarla buluşuyor."

Türk Kızılay, ayrıca teravih namazı saatlerinde camilerde, belediyeler tarafından ramazan ayına özel düzenlenen etkinliklerde ve meydanlarda gezici ekipleri aracılığıyla kan bağışı kabul ediyor. Bağışçılara daha kolay erişim sağlanması ve ramazan ayında kan bağışının sürekliliğinin korunması hedefleniyor.

Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle ülke genelinde 1140 hastanenin günlük kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Bu yılın ilk iki ayında ise 444 bin 702 ünite kan bağışı alınırken ramazan boyunca 4 bini aşkın uzman sağlık personeliyle sürdürülen çalışmalarla bu hayati sistemin kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanıyor.

Bağış noktalarının güncel çalışma saatlerine "kanver.org" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.