Türk Kızılay, Yemen'in 5 kentinde 6 bin aileye kurban eti dağıttı.
Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yardımlarla ilgili bilgi verdi.
"Türk Kızılay, bayram günleri boyunca Aden, Ebyen, Lahec, Dali ve Taiz kentlerinde 6 bin aileye kurban eti dağıttı." diyen Ubeyd, yardımların, çok fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.
Kızılay, bu yıl Türkiye dahil 21 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi ve 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedeflediğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay, Yemen'de 6 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?