Türk Kızılay, Yemen'de 6 bin aileye kurban eti dağıttı

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Türk Kızılay, Yemen'in 5 kentinde 6 bin aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yardımlarla ilgili bilgi verdi.

"Türk Kızılay, bayram günleri boyunca Aden, Ebyen, Lahec, Dali ve Taiz kentlerinde 6 bin aileye kurban eti dağıttı." diyen Ubeyd, yardımların, çok fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Kızılay, bu yıl Türkiye dahil 21 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi ve 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedeflediğini açıklamıştı.