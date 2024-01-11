TÜRK Kızılay, kış aylarında kan stoklarını artırmak için kampanya başlattı

TÜRK Kızılay tarafından, kış aylarında kan stoklarını artırmak için 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın yürüttüğü kan sisteminin kamu hizmeti olduğunu, bir para alışverişinin sistemsel olarak mümkün olmadığını söyledi.

Türk Kızılay'ınca, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla 'Birbirimize Candan Bağımlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'da kampanyanın tanıtımını yaptı. Yılmaz, bağışçıların da katıldığı programda, kış dönemi ve ramazan döneminde kan bağışında sıkıntılar olduğunu söyledi. Yılmaz, babasını lösemi nedeniyle kaybettiğini, o dönem düzenli kan bulmakta çok zorlandıklarını anlatarak, "O kadar zor bir şey birine gidip 'benim yakınım için kan verir misin' demek. Ben kendi öğrencilerimden istediğimi hatırlıyorum. Kendi arabamla alırdım, götürürdüm, yemek yedirirdim sonra evine kadar bırakırdım. Ama ona olan minnetim bitmezdi. Bugün 69 kan bağışı merkezinde, 18 bölge kan merkezinde, 300'den fazla mobil araçla, 2 bin 920 uzman personelin gece gündüz demeden bu organizasyonu yapmaya çalıştığı ve aslında arka planda milyonlarca bağışçının kendi canlarından bir parçayı tanımadıkları birisi için verdikleri bir sistemden bahsediyoruz" dedi.

'2023'Ü 2 MİLYON 674 BİN BAĞIŞ İLE TAMAMLADIK'

Hastayla Kızılay arasında herhangi bir para alışverişinin olmasının sistemsel olarak mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Kızılay'ın yürüttüğü kan sistemi bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla devletimizin kontrolünde, devletimizin sponsorluğunda yürüyen bir hizmettir. Pandemi döneminde insanlar dışarı çıkarken tedirgin oldular. Bunun kan bağışı sistemine bir etkisi oldu. Sonra 6 Şubat tarihinde bir deprem yaşadık. Bu deprem sadece halkımızı etkilemedi; bir yandan o bölgedeki bağışlarımızı, çalışanlarımızı, kan bağış merkezlerimizi de etkiledi. Baktığımızda bizim normalde yüzde 20 kapasitemizi deprem bölgesindeki 11 il oluşturuyordu. Ama bizim kahraman bağışçılarımız o bölgedeki yüzde 20 eksikliği de giderecek şekilde daha fazla kan bağışında bulundular. 2023 senesini de 2 milyon 674 bin kan bağışı ile tamamlamış olduk. Bu, ülkedeki kan kullanımının yüzde 87'sine karşılık gelen bir rakam" ifadelerini kullandı.

Programda 110 kez kan bağışı yapan Mehmet Abdullah Yaşın'a, 92 kez kan bağışı yapan Kahraman Kütük'e, kadınlar kategorisinde ise 55 kez kan bağışı yapan Fatma Özkan'a, Kızılay Genel Başkanı Yılmaz tarafından plaket verildi.