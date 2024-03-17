Türk Kızılayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler pişiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Kızılayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler pişiriyor

Türk Kızılayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler pişiriyor

Bingöl'de Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahipleri için pişirilen sıcak yemekler, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor. Ayrıca, nakdi ve giyim yardımları da yapılmaktadır.

17.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Türk Kızılayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler pişiriyor

BİNGÖL - Bingöl'de Türk Kızılayına ait aşevinde ihtiyaç sahibi 273 aile için pişirilen 3 çeşit sıcak yemek, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor.

Bingöl'de hizmet veren Türk Kızılay Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için kazanlarını kaynatıyor. Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren şube, bu ayda hafta sonlarını da dahil ederek sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürüyor.

Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, Kızılay Genel Merkezi, Valilik, Belediye ve bağışçıların desteğiyle temin edilen erzakları aşevinde hazırlandığını söyledi. İftar için sıcak yemeklerin sahur için de kahvaltılıkların 273 aileye ulaştırıldığını aktaran Kaya, nakdi ve giyim yardımlarının da olduğunu kaydetti.

Kaya, "Biz her yıl Türk Kızılay'ı olarak il merkezinde her gün ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç, engelli, yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlarımıza 3 çeşit sıcak yemeği ekmekleriyle birlikte evlerine götürüp teslim etmekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı dolayısıyla, cumartesi-pazar da dahil olmak üzere her gün 273 aileye sıcak yemeklerini evlerine götürüp teslim ediyoruz. Bunun dışında bin 466 aileye bu Ramazan ayı dolasıyla aile başında 2 bin TL nakdi yardım olarak bayramdan önce kimlik numaralarına yatıracağız. İlimizde kış şartlarında yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya yardımında bulunuyoruz. Sel, yangın veya herhangi bir afette yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaya ayrıca, 6 Şubat depreminden sonra Bingöl'e gelen depremzedelere alışveriş kartı desteği, nakdi yardım, giyim yardımı ve öğrencilere nakdi yardımlar yapıldığını da söyledi.

Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Kızılay, Bingöl, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler pişiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu’nu hedef aldı MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu'nu hedef aldı
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 12:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler pişiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement