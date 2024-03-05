Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılayı, Islamabad\'da kan bağışı etkinliği düzenledi

Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu ve Pakistan Kızılayı işbirliğinde başkent İslamabad'da National University of Modern Languages'te (NUML) kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe üniversitenin Türkçe Dil ve Edebiyat Bölümü öğrencileri katılım sağlarken, kan bağışı standını ziyaret eden üniversite rektörü yetkililere kan bağışının çok önemli olduğunu söyledi.
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganı ile bu etkinliği düzenlendiklerini ifade ederek, Pakistan'da kan bağışının çok yaygın olmadığını kaydetti.
Etkinliği kan bağışına yönelik "daha fazla farkındalık" oluşturmak amacıyla düzenlediklerine dikkati çeken Limka, haftaya ramazan ayının başlayacağını hatırlattı.
Limka, Pakistan Kızılayının kan stoklarını ramazan öncesi için yeterli seviyeye çıkartmaya çalıştığını kaydederek, insanların oruç ayında kan vermeye "çok sıcak" bakmadıklarını söyledi.
Üniversiteye, kampanyaya destek amacıyla kapılarını açtıkları için teşekkür eden Limka, öğrencilerin etkinliğe ilgi gösterdiğini belirtti.
Kampanya kapsamında 100 ünite kan bağışı toplandı.
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