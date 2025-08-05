Türk Lirasıyla Dış Ticaret Artıyor - Son Dakika
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Türk Lirasıyla Dış Ticaret Artıyor

05.08.2025 11:15
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Yılın 7 ayında Türk lirasıyla dış ticaret yüzde 35,2 artarak 830,7 milyar liraya ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 artarak 830 milyar 693 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuzda yaklaşık 25 milyar dolarla aylık ihracat rekoru kırıldı. Yılın 7 ayında da ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin ihracatındaki güçlü seyir, Türk lirasıyla yapılan dış ticarete de yansıdı.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,4 artışla 26 milyar 302 milyon lirayı buldu. İthalat da bu ayda yüzde 47,2 artışla 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 96 milyar 621 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam etti. İhracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 12,4 artışla 28 milyar 292 milyon liraya, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 112 milyar 310 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 artışla 30 milyar 872 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 45,7 yükseldi. Söz konusu ayda 95 milyar 769 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 126 milyar 641 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 24 milyar 314 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 53,5 yükselişle 97 milyar 193 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 121 milyar 507 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat mayısta da 2024'ün aynı ayına oranla yüzde 3,4 artarak 28 milyar 733 milyon liraya, ithalat yüzde 35,5 artışla 90 milyar 24 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda Türk lirasıyla 118 milyar 757 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın da kutlandığı haziranda Türk lirasıyla ihracat 2024'ün haziran ayına kıyasla yüzde 11,2 artışla 23 milyar 688 milyon lira olurken ithalat da yüzde 61,6 yükselişle 98 milyar 538 milyon liraya çıktı. Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi haziranda 122 milyar 226 milyon lirayı buldu.

Türk lirasıyla ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 28 milyar 390 milyon liraya ulaşırken, ithalat da aynı dönemde yüzde 51,3 yükselişle 104 milyar 241 milyon liraya çıktı. Böylece söz konusu ayda dış ticaret hacmi 132 milyar 632 milyon lira oldu.

165 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 yükselişle 170 milyar 807 milyon liradan 190 milyar 590 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 443 milyar 648 milyon liradan yüzde 44,3 artışla 640 milyar 102 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2025'in 7 ayında dış ticaret hacmi 614 milyar 456 milyon liradan yüzde 35,2 artışla 830 milyar 693 milyon liraya yükseldi.

Temmuzda 165 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken 39 bin 525 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

2024 ve 2025 yıllarının ocak-temmuz dönemlerinde Türk lirasıyla dış ticaret verileri şöyle (milyon lira):

YıllarİhracatİthalatHacim
Ocak-Temmuz 2024170.807443.648614.456
Ocak-Temmuz 2025190.590640.102830.693

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Lirasıyla Dış Ticaret Artıyor - Son Dakika

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