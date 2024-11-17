Türk Milleti Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Milleti Vurgusu

Türk Milleti Vurgusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Türkiye'de sadece Türk Milleti ve Türkçe olduğunu vurguladı.

17.11.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum," Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var. Türkiye'de toplumlar yok Türkiye toplumu var. Türkiye'de milletler yok Türk Milleti var. Türkiye'de başka bayraklar yok ay yıldızlı Türk Bayrağı var. Başka adlarla vatandaşlık yok içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan Türk Vatandaşlığı var. Türkiye'de egemen ve resmi dil olarak sadece Türkçe var" dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var" diyerek "kırmızı çizgilerimiz" başlığıyla şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var. Türkiye'de toplumlar yok Türkiye toplumu var. Türkiye'de milletler yok Türk Milleti var. Türkiye'de başka bayraklar yok ay yıldızlı Türk Bayrağı var. Başka adlarla vatandaşlık yok içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan Türk Vatandaşlığı var. Türkiye'de egemen ve resmi dil olarak sadece Türkçe var. Milli sınırlarımız içinde farklı ülkeler yok sadece Türkiye (misak-i milli) var. Kurucu lideri Atatürk olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu varlıklara yönelik her türlü itiraz ve tehdit beka sorunudur, milli güvenlik konusudur. Bu varlıkları ve demokratik birikimi kabul eden, bekayı koruma iradesine sahip herkes Türkiye'ye layık yeni anayasa için bir araya gelme yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük Cumhuriyete karşı bir sorumluluktur. Bu yükümlülük Egemen Demokrasiyi güvence altına alma sorumluluğudur. Bu sorumluluk İç Cephenin üzerindedir. İç Cephenin içinde tüm yurtsever; vatansever, milliyetçi, ulusal, milli muhafazakar, sağ ve sol demokrat bütün güçler var. İç Cephenin hedefi anti-emperyalist Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye'dir. Türkiye bunu başaracaktır"

Kaynak: ANKA

Mehmet Uçum, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Milleti Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 01:18:47. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Milleti Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.