Türk Mobilya Sektörü Küresel Zorluklara Rağmen Büyüyor

6 Nisan 1920

1- Türk mobilya sektörü küresel dalgalanmalara rağmen büyüyor

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı:

"Mobilya sektörü, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ediyor"

"2025 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız, 8,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında 7. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık"

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor

Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi öngörülürken bu yıl sektöre 8 yeni geminin katılması bekleniyor

AROYA Cruises Başkanı Sture Myrmell:

"İstanbul, Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez Bölgesi ile güçlü ulaşım bağlantılarına sahip. Türkiye, kruvaziyer sektöründe Körfez Bölgesi'nden turistler için cazip bir destinasyon olmayı sürdürüyor"

"Galataport İstanbul, Türkiye'nin önemli bir kruvaziyer destinasyonu olarak konumunu destekliyor ve İstanbul'un uluslararası kruvaziyer yolculuklarının başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendiriyor"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Türkiye'de 2026 sezonunun hububat üretimi açısından güçlü bir yıl olması bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi:

"Önümüzdeki süreçte dane dolum döneminde gerçekleşecek sıcaklık seyri, mayıs yağışlarının dağılımı ve kuraklık riskinin düşük seviyede devam etmesi nihai üretim miktarları açısından belirleyici olacaktır"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- BES kumbarasında çocukların birikimi 100 milyar lirayı aştı

18 yaş altı BES'te çocuklar adına biriktirilen fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya, devlet katkısı tutarı 19 milyar 503 milyon liraya ulaşırken devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon lira oldu

Fon büyüklüğünde "sıfır yaş" grubu 9 milyar 868,8 milyon lirayla öne çıkarken "bir yaş" grubunun birikimi 6 milyar 480,7 milyon lira oldu

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

5- Sabiha Gökçen Havalimanı küresel bağlantı merkezi olma hedefine odaklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek:

"Uzak Doğu ve Asya-Pasifik pazarı da stratejik odağımızda yer alıyor. Yeni hatlar yalnızca yolcu sayımızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ISG'nin transfer merkezi kimliğini de daha görünür hale getiriyor"

"Yolcu deneyimini yalnızca fiziksel alanlarla sınırlı görmüyoruz. Dijital hizmetlerden operasyonel planlamaya, terminal içi akıştan konfor alanlarına kadar tüm süreci bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti Laetitia Merle, İsrail'de maruz kaldıkları cinsel saldırıyı ve şiddeti anlattı:

"Bazılarımızı soyundurdular, elle aradılar"

"Bizlerden bazılarını alarak dövmeye götürdüler. Bağırdıklarını duyabiliyorduk"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

7- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - Süper güçlerin rekabeti kızıştı, yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı

Stanford Üniversitesinin araştırmasına göre yapay zeka yatırımları geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 129,9 artarak 581,7 milyar dolara ulaştı, son 13 yılda özel sektörün gerçekleştirdiği yatırımların yaklaşık yarısı 2025'te yapıldı

Yatırımların yaklaşık yarısını gerçekleştiren ABD, 1953 şirketi fonlayarak küresel yapay zeka yarışının zirvesinde yer alırken Çin ve Birleşik Krallık bu ülkeyi izledi

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

8- Bayram gelenekleri ekran bağımlılığıyla mücadelede önemli fırsatlar sunuyor

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan:

"Yoğun tablet ve telefon kullanan çocuk emin olun ki insan yoksunudur. Özellikle bağımlılıklarla, çocuklardaki bu alışkanlıklarla mücadele edebilmek için en güzel imkan onları amcasıyla, teyzesiyle, kuzenleriyle buluşabilecekleri, oynayabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, sohbet edebilecekleri bir ortama sokmak"

"Bayramların hem çocukların sosyalleşmesini hem sosyal empati duygusunu artırmak hem manevi gelişimlerini desteklemek için bol etkileşimli, yardım, paylaşım yaptıkları ortamlar haline getirilmesi gerekiyor"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)????????????

9- Süper Lig'de maçların 2. yarıları "gollü" geçti

Sezondaki 812 golün 350'si ilk, 462'si ikinci yarılarda atıldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon lig maçlarının ilk yarılarında 32'şer gol attı

Süper Lig'den düşen Zecorner Kayserispor, ilk yarılarda sadece 3 gol kaydetti

(Can Öcal/İstanbul)

10- Crystal Palace'ta tarihi yeniden yazan Oliver Glasner, Inigo Perez'e karşı

Glasner yönetiminde tarihinin en iyi dönemlerini yaşayan İngiliz ekibi, Avusturyalı teknik adamla FA Cup ve FA Community Shield şampiyonlukları elde etti

Perez ise ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele eden İspanyol takımını finale taşıdı

(Metin Arslancan/Leipzig)

11- Türk hokeyinde "olimpik tesis" etkisi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır:

"Gölbaşı'nda yapımı süren tesisten olimpiyatlara gidecek takımlar ve sporcular çıkacağına inanıyorum"

"Belçika Hokey Takımı'nın eski kaptanlarından Thomas Briels'i milli takımların başına getirdik"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.