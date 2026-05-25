Türk Mobilya Sektörü Küresel Zorluklara Rağmen Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Mobilya Sektörü Küresel Zorluklara Rağmen Büyüyor

25.05.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün 2025'te 8.4 milyar dolar ihracat hedeflediğini duyurdu.

6 Nisan 1920

1- Türk mobilya sektörü küresel dalgalanmalara rağmen büyüyor

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı:

"Mobilya sektörü, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ediyor"

"2025 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız, 8,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında 7. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık"

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor

Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi öngörülürken bu yıl sektöre 8 yeni geminin katılması bekleniyor

AROYA Cruises Başkanı Sture Myrmell:

"İstanbul, Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez Bölgesi ile güçlü ulaşım bağlantılarına sahip. Türkiye, kruvaziyer sektöründe Körfez Bölgesi'nden turistler için cazip bir destinasyon olmayı sürdürüyor"

"Galataport İstanbul, Türkiye'nin önemli bir kruvaziyer destinasyonu olarak konumunu destekliyor ve İstanbul'un uluslararası kruvaziyer yolculuklarının başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendiriyor"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Türkiye'de 2026 sezonunun hububat üretimi açısından güçlü bir yıl olması bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi:

"Önümüzdeki süreçte dane dolum döneminde gerçekleşecek sıcaklık seyri, mayıs yağışlarının dağılımı ve kuraklık riskinin düşük seviyede devam etmesi nihai üretim miktarları açısından belirleyici olacaktır"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- BES kumbarasında çocukların birikimi 100 milyar lirayı aştı

18 yaş altı BES'te çocuklar adına biriktirilen fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya, devlet katkısı tutarı 19 milyar 503 milyon liraya ulaşırken devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon lira oldu

Fon büyüklüğünde "sıfır yaş" grubu 9 milyar 868,8 milyon lirayla öne çıkarken "bir yaş" grubunun birikimi 6 milyar 480,7 milyon lira oldu

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

5- Sabiha Gökçen Havalimanı küresel bağlantı merkezi olma hedefine odaklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek:

"Uzak Doğu ve Asya-Pasifik pazarı da stratejik odağımızda yer alıyor. Yeni hatlar yalnızca yolcu sayımızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ISG'nin transfer merkezi kimliğini de daha görünür hale getiriyor"

"Yolcu deneyimini yalnızca fiziksel alanlarla sınırlı görmüyoruz. Dijital hizmetlerden operasyonel planlamaya, terminal içi akıştan konfor alanlarına kadar tüm süreci bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti Laetitia Merle, İsrail'de maruz kaldıkları cinsel saldırıyı ve şiddeti anlattı:

"Bazılarımızı soyundurdular, elle aradılar"

"Bizlerden bazılarını alarak dövmeye götürdüler. Bağırdıklarını duyabiliyorduk"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

7- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - Süper güçlerin rekabeti kızıştı, yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı

Stanford Üniversitesinin araştırmasına göre yapay zeka yatırımları geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 129,9 artarak 581,7 milyar dolara ulaştı, son 13 yılda özel sektörün gerçekleştirdiği yatırımların yaklaşık yarısı 2025'te yapıldı

Yatırımların yaklaşık yarısını gerçekleştiren ABD, 1953 şirketi fonlayarak küresel yapay zeka yarışının zirvesinde yer alırken Çin ve Birleşik Krallık bu ülkeyi izledi

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

8- Bayram gelenekleri ekran bağımlılığıyla mücadelede önemli fırsatlar sunuyor

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan:

"Yoğun tablet ve telefon kullanan çocuk emin olun ki insan yoksunudur. Özellikle bağımlılıklarla, çocuklardaki bu alışkanlıklarla mücadele edebilmek için en güzel imkan onları amcasıyla, teyzesiyle, kuzenleriyle buluşabilecekleri, oynayabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, sohbet edebilecekleri bir ortama sokmak"

"Bayramların hem çocukların sosyalleşmesini hem sosyal empati duygusunu artırmak hem manevi gelişimlerini desteklemek için bol etkileşimli, yardım, paylaşım yaptıkları ortamlar haline getirilmesi gerekiyor"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)????????????

9- Süper Lig'de maçların 2. yarıları "gollü" geçti

Sezondaki 812 golün 350'si ilk, 462'si ikinci yarılarda atıldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon lig maçlarının ilk yarılarında 32'şer gol attı

Süper Lig'den düşen Zecorner Kayserispor, ilk yarılarda sadece 3 gol kaydetti

(Can Öcal/İstanbul)

10- Crystal Palace'ta tarihi yeniden yazan Oliver Glasner, Inigo Perez'e karşı

Glasner yönetiminde tarihinin en iyi dönemlerini yaşayan İngiliz ekibi, Avusturyalı teknik adamla FA Cup ve FA Community Shield şampiyonlukları elde etti

Perez ise ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele eden İspanyol takımını finale taşıdı

(Metin Arslancan/Leipzig)

11- Türk hokeyinde "olimpik tesis" etkisi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır:

"Gölbaşı'nda yapımı süren tesisten olimpiyatlara gidecek takımlar ve sporcular çıkacağına inanıyorum"

"Belçika Hokey Takımı'nın eski kaptanlarından Thomas Briels'i milli takımların başına getirdik"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Mobilya Sektörü Küresel Zorluklara Rağmen Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Süper Lig’e yükselen son takım belli oluyor Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor
İsrail’de hafif uçak düştü: 2 ölü İsrail'de hafif uçak düştü: 2 ölü
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

11:04
Görüşmeler başlıyor Uğurcan için gerekeni yaptılar
Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar
10:54
Jorge Jesus’tan büyük sürpriz Anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı
10:46
Acun Ilıcalı tarihe geçti
Acun Ilıcalı tarihe geçti
10:39
Dünya devi ne hallere düştü Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
10:06
Villarreal, Atletico Madrid’i resmen paramparça etti
Villarreal, Atletico Madrid'i resmen paramparça etti
09:54
Galiptir bu yolda mağlup Premier Lig’den düştüler
Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler
09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
09:30
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
06:22
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
01:01
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:07:15. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Mobilya Sektörü Küresel Zorluklara Rağmen Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.