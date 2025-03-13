Türk Müteahhitler Ukrayna'nın Yeniden İnşasında Hazır

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Sayın Oleksi Kuleba ile görüştü. İkili görüşmede Bolat, Türk müteahhitlerin Ukrayna'nın yeniden inşasına hazır olduklarını iletti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Sayın Oleksi Kuleba ile bir araya geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kuleba'ya Türk Müteahhitlerin Ukrayna'nın yeniden inşasında görev almaya, tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ilettik" dedi. Bolat'ın paylaşımı şöyle:

"Kiev ziyaretimiz kapsamında Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Sayın Oleksi Kuleba ile bir araya geldik. Sayın Kuleba'ya Türk müteahhitlerin Ukrayna'nın yeniden inşasında görev almaya, tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ilettik. Bugün gerçekleştireceğimiz Görev Gücü ilk Toplantısının Ukrayna'nın yeniden inşasında kritik bir rol oynayacağını belirterek yeni dönemde Ukrayna'nın toparlanma sürecine vereceğimiz somut desteği yineledik. Ev sahipliği için Sayın Kuleba'ya teşekkür eder, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını dilerim."