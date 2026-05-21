Türk Mutfağı Haftası Kutlanıyor
Türk Mutfağı Haftası Kutlanıyor

Türk Mutfağı Haftası Kutlanıyor
21.05.2026 13:14
İletişim Başkanı Duran, Türk Mutfağı Haftası'nın önemini vurguladı ve kutladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, bu yıl 5'inci kez kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bir milletin hafızası bazen bir türküde, bazen de aynı sofranın etrafında buluşan gönüllerde yaşar. Türk mutfağı da yüzyıllardır sadece yemek değil; paylaşmanın, bereketin, misafirperverliğin ve kültürümüzün en güzel taşıyıcılarından biri olmuştur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, 'Bir Sofrada Miras' temasıyla bu yıl 5'inci kez kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası', Anadolu'nun köklü lezzetlerini dünyaya tanıtmanın yanında, geçmişten bugüne uzanan güçlü medeniyet mirasımızı da yaşatmaktadır. Bu anlamlı vizyona öncülük eden Saygıdeğer Hanımefendi başta olmak üzere, bu değerli mirası yaşatan tüm aşçılarımıza, üreticilerimize, emek veren ve kültürümüzü geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyor, 'Türk Mutfağı Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Güncel

