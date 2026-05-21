Türk Mutfağı Haftası'nın Beşincisi Başladı

21.05.2026 15:15
Ömer Çelik, Türk Mutfağı Haftası'nın 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kutlandığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl beşincisinin "Bir Sofrada Miras" temasıyla hayata geçtiğini belirterek, "Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken, sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Kültürümüz tarih içindeki yürüyüşümüzün ve bugündeki varoluşumuzun umdelerini barındırır." değerlendirmesini yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından biri 'Türk Mutfağı'dır. Türk Mutfağı Haftası 2022 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edildi. Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl beşincisi 'Bir Sofrada Miras' temasıyla hayata geçiyor. Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken, sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor. Bu hafta kültürümüzün dünden bugüne geleneklerini ve söylediklerini, bundan sonraki günlere akacak sözlerini ve işaretlerini daha yoğun hatırlayacağımız ve düşüneceğimiz bir hafta."

Kaynak: AA

