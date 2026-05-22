Antalya'da Türk Mutfağı Haftası: Lokum Kültürü
Antalya'da Türk Mutfağı Haftası: Lokum Kültürü

22.05.2026 15:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Antalya'da "Lokumun Kültür Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Türk kültüründe bayramların, misafirperverliğin ve paylaşmanın simgelerinden biri olarak kabul edilen lokumun toplumsal hafızadaki yerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan program, Kaleiçi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türk kültürünün önemli simgelerinden biri olan lokumun tarihçesi ve yapım aşamalarına ilişkin sunum yapıldı.

"Aile Yılı" çerçevesinde düzenlenen etkinlik kapsamında hazırlanan lokumlar, kentin tarihi simgelerinden Yivli Minare çevresinde vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe katılan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, lokumun Türk kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri olduğunu söyledi.

Antalya'ya özgü portakallı lokumun tanıtıldığını belirten Eriş, "Lokum, saray mutfağında da halk kültüründe de önemli yere sahip geleneksel tatlarımızdan biri. Bu kültürün yaşatılması ve unutulmaya yüz tutmuş yönlerinin yeniden gün yüzüne çıkarılması büyük önem taşıyor. Olgunlaşma enstitülerimizin bu çalışmalarda yer alması ayrıca gurur verici." dedi.

Eriş, etkinlikte emeği geçen kursiyer ve öğreticilere teşekkür etti.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta ise Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kültürel mirasın yaşatılmasının önemine değindi.

Hayta, "Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla olgunlaşma enstitülerimiz, geçmişten aldığı güçle geleceğe ışık tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz da Türk Mutfağı Haftası'nın, Türk kültürü ile örf ve adetlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Özboz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

