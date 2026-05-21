Paris'te Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris'te Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası Tanıtıldı

Paris\'te Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası Tanıtıldı
21.05.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te düzenlenen etkinlikte, Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Proje, Türk mutfak kültürünü bilimsel yöntemlerle belgeleyerek uluslararası platformlarda sunmayı hedefliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Paris'te "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtım etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, projenin amaçları Türkçe ve Fransızca olarak anlatıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de mayıs ayının son haftasının "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlandığını belirtti.

Eraslan, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Bir Sofrada Miras" olduğunu aktararak, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştıran bir anayasal kurum olduğuna işaret etti.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının temel amacının özgün bilgi üretimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Eraslan, "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi" ile Türk mutfağına ve kültürel mirasına katkıda bulunmayı temenni ettiklerini anlattı.

Uluslararası platformlarda Türkçe, İngilizce ve Fransızca hazırlanması planlanan projenin kültür ve gastronomi diplomasisi bağlamında stratejik bir girişim olduğunu söyleyen Eraslan, bu projenin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırmacılar ve kültür kurumları için güçlü bir bilimsel veri altyapısı sağlayacağını vurguladı.

Eraslan, projenin Türkiye'nin 7 bölgesinin mutfak kültürüne ilişkin dijital atlas sunmayı amaçladığı bilgisini paylaşarak, "Bu çalışma Türkiye'nin 7 bölgesinden doğarak dünyada 5 kıtaya yayılan Türk mutfak kültürünü bütüncül bir perspektifle sunacaktır." dedi.

Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında 2019'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olduğunu hatırlatan Eraslan, bu nedenle projeleri için Afyonkarahisar'ın prototip şehir olarak seçildiğini ifade etti.

Eraslan, proje kapsamında saha araştırmalarında bölgesel mutfak uygulamaları, yerel üretim yöntemleri, yemek pratikleri ve malzeme çeşitliliğinin yerinde gözlemleneceğini belirterek, "Analitik sınıflandırmada yemekler malzeme kökeni, pişirme tekniği, kullanım bağlamı, yayılım alanları ve kültürel işlevlerine göre sınıflandırılarak yemek tariflerinin dünya gastronomi standartlarına uygun biçimde sunulması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Yönetim ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı, Afyonkarahisar'ın Ege Bölgesi'nde bulunmasına rağmen Orta Anadolu'ya daha yakın bir şehir olduğunu kaydetti.

Sandıkçı, Afyonkarahisar'ın ağırlıklı olarak Orta Anadolu'nun gastronomik ve iklimsel özelliklerine sahip olduğunu söyleyerek, "Hem Ege Bölgesi'nin hem de Orta Anadolu'nun iklimine sahip olması tarımsal ürün çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir ve bu da doğal olarak gastronomik bir zenginlik yaratmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Afyonkarahisar'da gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olduğuna dikkati çeken Sandıkçı, "Bu da özellikle iklim geçişlerinden dolayı bazı meyvelerin Afyon'da çok özel olduğunu bize gösteriyor." şeklinde konuştu.

Görevine yeni atanan Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı Burcu Özdemir, "Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Özdemir, bugünkü etkinliğin Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının yürüttüğü "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımını amaçladığına işaret ederek, "Bu devasa proje, Türk mutfağı mirasının zenginliğini muhafaza etmeyi, belgelemeyi ve gelecek nesillere ve uluslararası kamuoyuna aktarmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Derle Demirel, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Yönetim ve Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere, Prof. Dr. Mustafa Aksoy, Prof. Dr. Evren Güçer, proje yönetim heyetinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından farklı lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 02:13:41. #7.12#
SON DAKİKA: Paris'te Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.