Türk Öğrenciler İtalya'da İmamoğlu'na Destek Gösterisi Düzenledi

Haber: Esma Çakır

(İTALYA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını protesto gösterilerine İtalya'da eğitim gören Türk öğrenciler de katıldı.

İtalya'nın güneyinden kuzeyine farklı kentlerinde günlerdir gösteriler düzenleyen Türk öğrencilerin cumartesi günkü buluşma yeri, Roma'nın merkezindeki Santi Apostoli Meydanı oldu. Muhalefetteki Demokrat Parti'den milletvekili Andrea Casu da öğrencilere meydanda destek verdi.

Türkiye'de demokrasiye darbe yapıldığını, siyasi baskının ve polis şiddetinin arttığını savunan 250'ye yakın öğrenci, adaletsizliklere ve demokratik ihlallere karşı ses yükseltmek, gözaltına alınan ya da tutuklanan arkadaşlarına destek olmak için toplandı.

Hiçbir parti ya da örgütle bağlantılarının bulunmadığının, sadece sıradan vatandaş olduklarının altını çizen göstericiler, özgürlük ve adalet taleplerini dile getiren dövizler taşıdı. İtalya'da yerleşik Türkiye vatandaşları, aktivistler ve insan hakları savunucuları da gösteride yer aldı.

Eylemde, "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız", "Her yer ODTÜ, her yer direniş", Halkız, haklıyız, kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu daha başlangıç" ve "İmamoğlu'na özgürlük" sloganları atıldı.

"Arkadaşlarımız birer terörist gibi evlerinden alındı"

Roma'daki bir üniversitede eğitim gören 23 yaşındaki bir öğrenci, anayasal haklarını kullanarak protesto yapmak isterken şiddet gören arkadaşlarının sesi olmak istediklerini belirterek, "Uzakta olduğumuz için onlardan farklı düşünmüyoruz. Haklarımıza sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'de gözaltına alınan arkadaşlarının meydanlarda değil, gösteriler sırasında kamerayla kaydedilip, kimliklerinin tespit edilip daha sonra evlerinden gözaltına alındığını anlatan öğrenci, "Resmen teröristlerin evine girer gibi koçbaşı ile kapıları kırılıp gözaltına alındılar. Onlara ulaşamadık bir iki gün ve çok korktuk. Sonra öğrendiğimizde oradaki arkadaşlarımız adliyelerin kapısında yattı onlara sahip çıkmak için. Endişeliyiz. Biz de olabilirdik onların yerinde. Şoke edici, üzücü ve trajik olduğunu düşünüyorum bu durumun" diye konuştu.

"Burada sağcı-solcu yok. Sadece haklarını aramaya gelmiş, daha adil yaşamak isteyen gençlerle dolu burası," diyen öğrenci, "Çünkü biz, kendisinden önce gelen jenerasyonlardan daha kötü bir hayat yaşayan ilk jenerasyonuz. Bu, araştırmalarla da kanıtlandı. Eşitlik, adalet işitiyoruz. En azından yasalar karşısında haklarımızı arayacağımız vakit, bu şekilde muamele görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Roma'da eğitim gören bir başka öğrenci de ülkelerinde eksik olan hak, hukuk, adaletin peşinde olduklarını söyleyerek, "Türkiye'de polisin zulmüne uğrayan arkadaşlarımız, evine ekmek götürmek için çalışırken hayatını kaybeden işçiler için, aslında bu düzeni değiştirmek için buradayız" şeklinde konuştu. Yakın geleceği çok parlak göremediğini dile getiren öğrenci, şunları söyledi:

"Umarım uzak gelecekte bir ışık görürüz ama olaylar bu şekilde devam ettiği sürece çok daha fazla insan çareyi yurt dışında aramaya devam edecek, çok daha insan ülkesine küsecek. Çok yazık. Biz ülkemizi seven gençleriz. Burada ülkemizden kaçmak için değil, ülkemize faydalı olmak için bulunuyoruz. Ben bu hükümetle doğdum ve öncesini bilmiyorum ama biz gençlerin hayal ettiği Türkiye bu değil. Sesimizi çıkarmaktan korkmadığımız, haklarımızı savunmak için gözlüğe, maskeye ihtiyacımızın olmadığı bir ülke istiyoruz."

İtalyan milletvekili de öğrencilerle meydandaydı: Türkiye'de olanlar herkesi kızdırmalı

Öğrencilere destek veren Demokrat Parti'den milletvekili Andrea Casu da partisinin lideri Elly Schlein ve önde gelen isimlerinin, bu protesto gösterisinin yapılacağını öğrendiklerinde kesinlikle partilerinden bir katılım olması gerektiğini düşündüklerini aktardı. Casu, "Size teşekkür ediyorum çünkü özgürlük, demokrasi, İtalya'da ya da Türkiye'de farklı değil; ya vardır ya yoktur. Bu nedenle, Türkiye'de şu an olanlar kabul edilemez. Sadece oradaki muhalefet değil, tüm dünya ses çıkarmalı buna. Evde oturup hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" ifadelerini kullandı.

Türkçe "Hak, hukuk, adalet" sloganı da atan Casu, ANKA'ya "Türkiye'de olanlar, özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlere inanan herkesi ilgilendirmeli ve kızdırmalı. İtalyan ve Avrupa makamlarına, İmamoğlu ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması için gerekeni yapması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'de de gerçek ve olgun bir demokrasinin yerleşmesi için şartları oluşturmalıyız." dedi.