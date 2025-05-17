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Türk Ordusu'ndan Arama Kurtarma Eğitimi

Türk Ordusu\'ndan Arama Kurtarma Eğitimi

Türk ordusu, zorlu doğal afetlerde görev alacak Arama Kurtarma İhtisaslı Personel yetiştiriyor.

17.05.2025 08:35
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Türk ordusu bünyesinde görev alarak hem zorlu muharebe ortamlarında hem de deprem, sel gibi doğal afetlerde hayat kurtaracak Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP), zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile dost ve müttefik ülkelerde görevli subay ve astsubayların gönüllü olarak başvurduğu 52 haftalık AKİP eğitiminde kursiyerler farklı branşlarda yoğunlaştırılmış programlara tabi tutuluyor.

Haritacılık, dikey rüzgar tüneli, yaz ve kış dağcılığı, su üstü kurtarma, kurtarma yüzücülüğü, mekanik nişancılık, komanda temel kursu, küçük birlik harekatı, esarete karşı koyma ve hayatta kalma gibi alanlarda NATO standartlarında eğitim alan askerler, Türk ordusunun çeşitli zorlu durumlarda ihtiyacı olana uzanan "yaşam eli" oluyor.

Muharebe ortamında gereken durumda askerlerin hayatını kurtaran AKİP, barış döneminde deprem, sel, yangın gibi doğal afetler durumunda da yaşam mücadelesi veren sivillerin yardımına yetişiyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından yürütülen Personel Kurtarma Temel Eğitiminin askeri serbest paraşüt safhası, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akhisar Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştiriliyor.

Eğitimin 8 haftalık askeri serbest paraşüt temel eğitim bölümü hem teorik hem uygulamalı aşamalardan oluşuyor. İlk iki hafta yer eğitimi olarak icra ediliyor. Bu sürenin ilk haftasında kursiyerler, dikey rüzgar tünelinde havayla uyum sağlarken, ikinci haftada acil durum senaryoları ve paraşüt katlama teknikleri üzerinde çalışıyor.

Geriye kalan 6 haftalık süreçte ise atlayış eğitimleri icra ediliyor. Kursiyerler ilk atlayışlarını yanlarında iki öğretmen eşliğinde gerçekleştiriyor. Eğitimlerin değerlendirilmesi sonrası yeterli görülen personel, atlayışlarını tek başına yapmaya başlıyor. Eğitimler kapsamında 10 bin fit irtifadan atlayış yapılıyor, 4 bin 500 fitte altimetre kontrolü ile paraşütler açılıyor.

Eğitim sonunda kursiyerler, gece görüş gözlüğü ve oksijen sistemiyle yüksek irtifadan atlayış yapabilecek, silah ve mühimmatla hedef bölgeye sızma harekatı gerçekleştirebilecek yeterliliğe ulaşıyor.

"En zorlu görevler için hazır hale geliyorlar"

Eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Binbaşı Emre Ercan, verilen eğitimlerin hem fiziki hem psikolojik açıdan çok yönlü olduğunu belirtti.

Eğitimin 2. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından verildiğini dile getiren Ercan, Arama Kurtarma İhtisaslı Personel yetiştirilmek üzere Personel Kurtarma Temel Eğitim ve uçucu personele yönelik NATO standartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimleri verildiğini anlattı.

Kursiyerlerin meşakkatli bir süreçten geçtiğini ifade eden Binbaşı Ercan, "Her türlü doğa şartlarında, barışta ve savaşta tehdit seviyesi ne olursa olsun kazazede durumuna düşen personeli dost topraklara getirmek üzere eğitiliyorlar. Fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu olan bu eğitimi başarıyla bitirenler, kendilerini bekleyen en zor görevlerin dahi üstesinden gelecek şekilde harbe hazır olarak kıtalarındaki yeni görev yerlerine katılıyorlar." dedi.

Ercan, Akhisar'da askeri serbest paraşüt eğitiminin dünyadaki en iyi eğitimlerden biri olduğunu kaydederek "Kursiyerlerimiz paraşüt eğitimi sonrasında gece şartlarında gece görüş gözlüğüyle yüksek irtifadan oksijen sistemi kullanarak bilinmeyen bir araziye, görevde kullanacakları silah, mühimmat ve teçhizatı da yanına alarak nokta hedefe sızma harekatı gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşıyorlar. Tüm eğitimlerde olduğu gibi bu eğitimde de kılavuzumuz 'Eğitimde ter dökmeyen, savaşta kan döker' prensibidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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