Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Vali ve Belediye Başkanı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, Türk bayrağının vatan topraklarında dalgalanması uğrunda canından vazgeçmeyi şeref sayan onurlu Türk Polis Teşkilatının 181 yıldır suç ve suçlularla olan mücadelesinde bir adım geri durmadığını kaydetti.

Polis teşkilatının Türk milletinin birlik ve beraberliğin idamesinden bir an bile vazgeçmediğini aktaran Makas, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatı, vazifesini yürütürken gösterdiği hukuka uygun, temel hak ve özgürlüklere saygılı, ilkeli çalışma anlayışıyla dünyadaki benzer teşkilatlar arasında önemli yere sahip olmayı her zaman başarmıştır. İki asra yaklaşan tecrübesi, birikimi, teknik ve fiziki kuvvetiyle Türk Polis Teşkilatımız vatandaşlarımızı güvende tuttuğu kadar, terör, organize suçlar, düzensiz göç, bağımlılıkla mücadele, asayiş ve trafik düzenin sağlanmasında da milletimizin emrinde olmaya devam edecektir."

-"Polis teşkilatımız güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü da mesajında, polislik mesleğinin önemine değindi.

Milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, büyük fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman polislerimiz, hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma adına her zaman en ön safta yer almaktadır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan teşkilatımız, sahip olduğu köklü geçmişi ve güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Güvenlik, Güncel, Polis, Düzce, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:31:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.