Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Seferihisar\'da Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 16:10  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katılırken, görev başında şehit olan polis memuru anıldı; ardından Seferihisar Şehitliği'nde dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa; Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan, Seferihisar Garnizon Komutanı İstihkam Albay Murat Kuzucu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program kapsamında, Seferihisar'da meydana gelen silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Mehmet Tozun da rahmet ve minnetle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından katılımcılar Seferihisar Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte düzenlenen programda tüm şehitler için dualar edilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Anma programı, duygu dolu anların yaşandığı ziyaretin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Polis Haftası, Seferihisar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:53:52. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.