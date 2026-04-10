Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Seferihisar\'da Kutlandı

(İZMİR) - Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katılırken, görev başında şehit olan polis memuru anıldı; ardından Seferihisar Şehitliği'nde dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa; Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan, Seferihisar Garnizon Komutanı İstihkam Albay Murat Kuzucu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
