Türk-Rus Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşerek, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttüğümüz Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ve heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda; ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik. Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili, ilişkilerimizi ve iş birliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk."