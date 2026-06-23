Türk Sağlık Ekibi Uganda'da Gönüllü Hizmette - Son Dakika
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Türk Sağlık Ekibi Uganda'da Gönüllü Hizmette

Türk Sağlık Ekibi Uganda\'da Gönüllü Hizmette
23.06.2026 15:33
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TİKA ve TADD işbirliğiyle Uganda'da gönüllü sağlık ekibi, 100'den fazla cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğinde Uganda'da gönüllü olarak hastalara tedavi ve ameliyat hizmeti veren Türk sağlık ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

TADD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uganda'da 6. Sağlık Organizasyonu kapsamında, 20 kişilik gönüllü sağlık ekibi, 16 Haziran'da Uganda'nın Viktorya Gölü kıyısındaki Jinja kentinde bulunan Jinja Referal Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Genel cerrahi, plastik cerrahi, jinekoloji, üroloji, ağız ve diş sağlığı, kulak burun boğaz alanlarında uzman hekimlerin yer aldığı sağlık ekibi 28 Haziran'a kadar cerrahi operasyonlara devam edecek.

Ugandalı sağlık çalışanlarının da destek verdiği organizasyonda, şimdiye kadar 100'ü aşkın cerrahi operasyon yapıldı, ayrıca binlerce hastaya da tarama, muayene ve tedavi imkanı sunuldu.

Türkiye'den yola çıkan gönüllü ekip, bölgede sağlık hizmetine erişmekte güçlük çeken halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Öte yandan TADD, Uganda'nın civar köylerindeki halka yönelik de su kuyusu açılışı, süt keçisi ve hijyen kiti dağıtımı ile kırmızı et ve gıda desteği de sağladı.

Kaynak: AA

Operasyon, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sağlık Ekibi Uganda'da Gönüllü Hizmette - Son Dakika

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