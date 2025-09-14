Türk Sanatçı Erdem'in Çin'deki Seramik Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Sanatçı Erdem'in Çin'deki Seramik Sergisi

Türk Sanatçı Erdem\'in Çin\'deki Seramik Sergisi
14.09.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahadır Cem Erdem, Chengdu'da Türk ve Çin seramik geleneklerini bir araya getiren sergi açtı.

CHENGDU, 14 Eylül (Xinhua) -- Türk seramik sanatçısı Bahadır Cem Erdem, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yer alan Qiongyao Ulusal Arkeolojik Kalıntılar Parkı'nda açtığı kişisel sergiyle Çin ve Türk seramik geleneklerini bir araya getirdi.

8 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak sergide, sanatçının Chengdu'nun Qionglai kentinde kaldığı süreçte yaptığı at temalı 17 çömlek eseri yer alıyor. Altı gün altı gece odun ateşinde pişirilerek üretilen eserler, sanatçının Çin seramik kültürüne duyduğu derin bağı yansıtıyor.

Eşsiz jeolojik oluşumları ve asırlık çömlekçilik geleneğiyle ünlü Kapadokya bölgesinden Çin'e gelen Erdem, dört nesildir seramik sanatıyla uğraşan bir ailenin üyesi.

"Qionglai'ye olan bağım, Qiong seramikleri sayesinde başladı" diyen Erdem, bölgenin zengin kültürel mirası ve bol miktardaki seramik hammaddelerinin çalışmalarına büyük ilham verdiğini ifade etti.

Yıllar içinde Türkiye ve çeşitli ülkelerde odun ateşli fırınlar kuran ve seramik eserler üreten Erdem, odunla pişirme teknikleri, porselen kili ve yüksek sıcaklık sırlarına ilişkin araştırma ve uygulamalar üzerine yoğunlaşarak benzersiz sanatsal bakış açısını şekillendiren bir deneyim elde etti.

Ateş, sıcaklık ve fırın atmosferinin hassas kontrolünü gerektiren kadim ve karmaşık bir seramik tekniği olan odun ateşi pişirimini ustalıkla uygulayan Erdem, Türk seramik geleneklerini Qiong fırın teknolojisinin kendine has özellikleriyle başarıyla harmanlıyor.

Sanatının yaratıcı felsefesi hakkında konuşan Erdem, "Qiong fırınlarını sevmemin nedeni, taşıdığı tarihsel birikim ve temsil ettiği kültürel derinlik ile Çin seramik tarihindeki özgün konumudur" dedi.

Türk seramiklerinin zengin geleneğini Qiong seramiklerinin estetiği ve zanaatkarlığıyla birleştirme yollarını aradığını belirten Erdem, "Bu sentez yalnızca seçtiğim malzemelerde değil, eserlerimin dokusu ve formlarında da kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Serginin açılış töreninde Erdem, 16 eserini Chengdu Qionglai Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna bağışladı.

Bu cömert bağış, sanatçının Qionglai'ye olan derin sevgisini ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi geliştirme konusundaki kararlılığını simgeliyor.

Qionglai'nin yerel kültür yetkililerine göre, bu eserler iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı tanıkları olacak ve yerel müzelerde sergilenerek daha fazla insanın seramik sanatının büyüsünü deneyimlemesine olanak tanıyacak.

Erdem, gelecekte her iki kültürün zanaatkarlık ve estetik kavramlarından yararlanarak özgünlük ile çağdaş stili birleştiren seramik eserler yaratmayı hedefliyor. Sanatçı, geleneksel tekniklerin korunması ve modern tasarım konseptlerinin entegrasyonu ile birlikte Qiong fırını seramiklerinin gelecekteki sanatsal ve kültürel gelişiminin heyecan verici olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Cem Erdem, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sanatçı Erdem'in Çin'deki Seramik Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 17:14:21. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Sanatçı Erdem'in Çin'deki Seramik Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.