Türk Sanatçı Erdem\'in Çin\'deki Seramik Sergisi

CHENGDU, 14 Eylül (Xinhua) -- Türk seramik sanatçısı Bahadır Cem Erdem, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yer alan Qiongyao Ulusal Arkeolojik Kalıntılar Parkı'nda açtığı kişisel sergiyle Çin ve Türk seramik geleneklerini bir araya getirdi.

8 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak sergide, sanatçının Chengdu'nun Qionglai kentinde kaldığı süreçte yaptığı at temalı 17 çömlek eseri yer alıyor. Altı gün altı gece odun ateşinde pişirilerek üretilen eserler, sanatçının Çin seramik kültürüne duyduğu derin bağı yansıtıyor.

Eşsiz jeolojik oluşumları ve asırlık çömlekçilik geleneğiyle ünlü Kapadokya bölgesinden Çin'e gelen Erdem, dört nesildir seramik sanatıyla uğraşan bir ailenin üyesi.

"Qionglai'ye olan bağım, Qiong seramikleri sayesinde başladı" diyen Erdem, bölgenin zengin kültürel mirası ve bol miktardaki seramik hammaddelerinin çalışmalarına büyük ilham verdiğini ifade etti.

Yıllar içinde Türkiye ve çeşitli ülkelerde odun ateşli fırınlar kuran ve seramik eserler üreten Erdem, odunla pişirme teknikleri, porselen kili ve yüksek sıcaklık sırlarına ilişkin araştırma ve uygulamalar üzerine yoğunlaşarak benzersiz sanatsal bakış açısını şekillendiren bir deneyim elde etti.

Ateş, sıcaklık ve fırın atmosferinin hassas kontrolünü gerektiren kadim ve karmaşık bir seramik tekniği olan odun ateşi pişirimini ustalıkla uygulayan Erdem, Türk seramik geleneklerini Qiong fırın teknolojisinin kendine has özellikleriyle başarıyla harmanlıyor.

Sanatının yaratıcı felsefesi hakkında konuşan Erdem, "Qiong fırınlarını sevmemin nedeni, taşıdığı tarihsel birikim ve temsil ettiği kültürel derinlik ile Çin seramik tarihindeki özgün konumudur" dedi.

Türk seramiklerinin zengin geleneğini Qiong seramiklerinin estetiği ve zanaatkarlığıyla birleştirme yollarını aradığını belirten Erdem, "Bu sentez yalnızca seçtiğim malzemelerde değil, eserlerimin dokusu ve formlarında da kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Serginin açılış töreninde Erdem, 16 eserini Chengdu Qionglai Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna bağışladı.

Bu cömert bağış, sanatçının Qionglai'ye olan derin sevgisini ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi geliştirme konusundaki kararlılığını simgeliyor.

Qionglai'nin yerel kültür yetkililerine göre, bu eserler iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı tanıkları olacak ve yerel müzelerde sergilenerek daha fazla insanın seramik sanatının büyüsünü deneyimlemesine olanak tanıyacak.

Erdem, gelecekte her iki kültürün zanaatkarlık ve estetik kavramlarından yararlanarak özgünlük ile çağdaş stili birleştiren seramik eserler yaratmayı hedefliyor. Sanatçı, geleneksel tekniklerin korunması ve modern tasarım konseptlerinin entegrasyonu ile birlikte Qiong fırını seramiklerinin gelecekteki sanatsal ve kültürel gelişiminin heyecan verici olduğunu düşünüyor.