Türk Savunma Sanayisi A Milli Takımı Kutladı - Son Dakika
01.04.2026 00:48
Kosova'yı yenen A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli futbolcu Merih Demiral'ın Türk savunma sanayisiyle ilgili video mesajını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma bazen bir ceza sahasına sığmaz, bazen bir sınır hattına. Bazen gökyüzünü aşar, bazen uzaya uzanır. Savunma sadece durdurmak değildir, bazen bir milletin duasını taşımaktır. Kimi zaman çelik kubbedir, kimi zaman bir roketin izidir. Kimi zaman denizde, çölde, havada, karadadır, kimi zaman sahada dimdik duran iki ayakta. Ama hepsinin ardında aynı irade vardır, vatanı koruyan akıl, inanç ve sarsılmaz kararlılık. ve o irade, en çok da gönülde taşınır. Güçlü savunma, güçlü Türkiye."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Özlemiştik Dünya Kupası'nı. Ülkemizi dünya arenasında temsil etmeye hak kazanan bizim çocukları yürekten tebrik ediyor, Evlad-ı Fatihan Kosovalı kardeşlerimize de sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da A Milli Futbol Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, "Galibiyetiyle Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanarak bize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise "Play-Off final maçında Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ gibi birçok Türk savunma sanayisi şirketi de sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

