Türk Savunma Sanayisi Firmaları Romanya BSDA 2024 Fuarına Katılıyor - Son Dakika
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Türk Savunma Sanayisi Firmaları Romanya BSDA 2024 Fuarına Katılıyor

Türk Savunma Sanayisi Firmaları Romanya BSDA 2024 Fuarına Katılıyor

Türk savunma sanayisi firmaları, Romanya Bükreş'teki 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı'na (BSDA 2024) katılım sağlıyor. Fuar, savunma endüstrisinin ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması ve yenilikleri keşfetmesi için bir platform oluşturuyor. Türkiye'den ASELSAN, ROKETSAN, Nurol Makina, Otokar ve Karel firmaları da fuara katılıyor.

22.05.2024 15:25
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Türk savunma sanayisi firmaları, bugün başlayan ve 24 Mayıs'a kadar sürecek Romanya Bükreş'teki 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı'na (BSDA 2024) katılım sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, BSDA 2024 fuarına, Karadeniz bölgesi ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor.

Fuar, savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için platform oluşturuyor. Etkinlik ayrıca, kara, deniz, hava savunma, sınır güvenliği, uzay ve siber güvenlik sektörlerindeki en son teknolojileri içeriyor.

2022'de 30 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuara, 33 ülkeden 400'den fazla firma katılım sağlamıştı. BSDA 2024'e Türkiye'den ASELSAN, ROKETSAN, Nurol Makina, Otokar ve Karel firmaları katılıyor.

"Fuarda önemli şirketlerimiz yer alıyor"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de fuara katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısının ardından bugün, 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı (BSDA) vesilesi ile Romanya'dayız. Savunma sanayimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz fuarda önemli şirketlerimiz yer alıyor. Stratejik işbirlikteliklerimizi derinleştireceğimiz ve birçok ikili görüşme gerçekleştireceğimiz fuar ziyaretimizin iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler sergilenecek, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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