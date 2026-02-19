Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu

19.02.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların en kısa sürede ve en yüksek etkinlikle hayata geçirilmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Türk savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde yeni başarılara ve...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların en kısa sürede ve en yüksek etkinlikle hayata geçirilmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Türk savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde yeni başarılara ve yeni ihracat rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Toplantıda alınan kararların en kısa sürede ve en yüksek etkinlikle hayata geçirilmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini aktaran Görgün, "Her geçen gün kabiliyetlerini geliştiren Türk savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde yeni başarılara ve yeni ihracat rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, bu başarının sektörün tüm paydaş ve çalışanlarının uyumu ve özverili emeğiyle mümkün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ana yüklenicilerimizden alt yüklenicilerimize, kümelenmelerimizden KOBİ'lerimize, üniversitelerimizden araştırma enstitülerimize kadar uzanan güçlü ekosistemimizle, koordineli, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten bir savunma sanayi yapısını daha da ileri taşıyacağız. Toplantımızın sektörümüze, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon ve liderlik doğrultusunda, milli savunma sanayimizi daha ileri hedeflere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:23:06. #7.11#
SON DAKİKA: Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.