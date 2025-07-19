Türk Savunma Sanayisinden Elektrikli 4x4 Araç - Son Dakika
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Türk Savunma Sanayisinden Elektrikli 4x4 Araç

Türk Savunma Sanayisinden Elektrikli 4x4 Araç
19.07.2025 11:25
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Nurol Makina, IDEF 2025'te elektrikli eNMS-L zırhlı aracını tanıtacak, geleceğin askeri araçlarına örnek olacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir çözüm eklendi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on sekizinci bölümünde elektrik destekli versiyonu geliştirilen zırhlı kara aracı ele alındı.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, en yeni zırhlı aracını ilk kez IDEF 2025'te tanıtacak.

Nurol Makinanın yılların deneyimini, ölçeklenebilir zırh ve kompozit malzemeyle birleştirmesinin ürünü olarak geliştirilen NMS-L aracının yeni nesil elektrikli askeri araca dönüştürülmesiyle eNMS-L versiyonu oluşturuldu.

Araç, 4x4 segmentinde; faydalı yük taşıma kapasitesi, balistik koruma seviyesi, yüksek mobilite performansı, arka modüler yapısı sayesinde çeşitli konfigürasyonlara rahatlıkla evrilebilme gibi sınıfında ilkler sunuyor.

AR-GE çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek teşkil ediyor. Bu yeni platform, gelişmiş elektrikli mimarisiyle askeri operasyonlarda enerji verimliliği, düşük tespit edilebilirlik ve yüksek çeviklik sunuyor.

eNMS-L, Nurol Makina ürün ailesinin sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti, üst düzey koruma ve modüler tasarım anlayışını yeni nesil teknolojilerle birleştiriyor.

eNMS-L, aynı zamanda Nurol Makinanın AR-GE ve sürdürülebilirlik vizyonunun bir yansıması özelliğini taşıyor.

Firma, taktik tekerlekli araçlar segmentindeki yerini teknoloji odaklı yaklaşımı ve yerli mühendislik kabiliyetiyle pekiştiriyor.

Geniş ürün ailesiyle gövde gösterisi

Nurol Makina, IDEF 2025'e, aralarında eNMS-L'nin yer aldığı, her biri "sınıfının en iyisi" iddiasındaki araçlardan oluşan, genişleyen ve çeşitlenen ürün ailesiyle katılım sağlayacak.

Şirket, fuarda, Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren FNSS ve Nurol Teknoloji şirketleriyle yan yana yer alacak. Nurol Savunma Grubunun tüm ürünleri ilk kez yan yana bir bütünlük içinde gösterilecek. Bu ortak katılım hem savunma sanayisi açısından güçlü bir birliktelik mesajı verecek hem de grubun sinerjik yapısını ortaya koyacak.

Nurol Makina standında, hafif yapısı ile birçok görevde etkili bir çözüm sunan NMS-L, artan yük kapasitesi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen NMS EWB, uzatılmış şasi yapısı, arttırılmış taşıma kapasitesi ve üstün koruma seviyesi ile dikkat çeken Ejder Yalçın Havan Aracı ve Ejder Yalçın EWB sergilenecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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