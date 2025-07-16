Türk Savunma Sanayisinden Yeni İHA Modelleri - Son Dakika
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Türk Savunma Sanayisinden Yeni İHA Modelleri

Türk Savunma Sanayisinden Yeni İHA Modelleri
16.07.2025 11:32
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TOYDU ve KARAGUN, IDEF 2025 Fuarı'nda sergilenecek yeni insansız hava araçlarıdır.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni insansız hava araçları (İHA) Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU ve Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN, gün yüzüne çıkıyor.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on ikinci haberinde, mini İHA'lara yönelik çalışmalar ele alındı.

Farklı ihtiyaçlara yönelik İHA'lar üzerinde çalışan Solid Aero, fuarda iki yeni çalışmasını duyuracak.

Üretime hazır hale getirilen Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN, hızlı konuşlandırma ve modüler tasarımıyla modern taktik senaryolar için geliştirilmiş yeni nesil bir taktik İHA. Tek bir operatörün dakikalar içinde sistemi söküp paketleyebileceği ve taşıyabileceği yenilikçi kanat-gövde yapısı, KARAGUN'ü saha operasyonlarında benzer ürünlerden ayırıyor. Elle fırlatma kabiliyeti sayesinde ek bir fırlatma ekipmanına ihtiyaç duymadan her türlü açık alandan konuşlandırılabilecek bu İHA, operasyonel esneklik sunacak.

Özellikle hızlı hareket eden timlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan KARAGUN, ani bir müdahale durumunda kurulumu kolay bir çözüm olarak oluşturuldu.

KARAGUN'ün gelişmiş elektro-optik/infrared (EO/IR) sensör paketi ve yerleşik yapay zeka desteği, 1,5 kilometre mesafeden hedef kilitleme ve hassas keşif/taarruz görevlerinde üstün performans sunacak. Gerçek zamanlı hedef tanıma ve uyarlanabilir taarruz planlaması yapabilen entegre görüntü işleme hattı, hem operatör destekli hem de tam otonom operasyonları mümkün kılacak.

Kanat açıklığı 2 metre, uzunluğu 1,3 metre olan KARAGUN, tamamen/yarı otonom uçuş yapabilecek, önceden eğitildiği hedefe taarruz gerçekleştirebilecek.

10 kilogram kalkış ağırlığı, 2 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip KARAGUN, 60 kilometre operasyonel kapsama yarıçapı, 1 saat maksimum uçuş süresi ile kentsel koridorlardan zorlu saha koşullarına kadar geniş bir yelpazede güvenilir performans sunacak.

KARAGUN İHA'nın hafif ancak dayanıklı yapısı ve maliyet etkin üretim süreci ile yüksek adetli talepler için ideal bir çözüm oluşturulması amaçlanıyor.

Riskli ortamlardaki gözcü TOYDU

Testleri süren Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU ise yüksek riskli ortamlarda güvenilir istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağlamak için geliştiriliyor.

Tüpten fırlatılan katlanır kanat mekanizmasına sahip TOYDU, 400 gram faydalı yük kapasitesi ve 2,5 kilogram kalkış ağırlığıyla görev icra edecek.

Deniz seviyesinden 1000-2000 metre irtifalarda otonom uçuş kabiliyetindeki TOYDU, 60 dakikaya kadar görev süresi ve 20 kilometre operasyonel kapsama yarıçapı ile dikkati çekiyor.

Gerçek zamanlı şifreli telemetri ve kontrol sistemi, operasyonel güvenliği artırırken, yeniden kullanılabilir tasarımı tekrar eden görev döngülerinde kesintisiz performans sunuyor.

Hem karada hem de deniz üstü platformlarından (gemiler, botlar) fırlatılabilecek, deniz şartlarına dayanıklı tasarıma sahip TOYDU, tek bir operatör tarafından taşınıp 2 dakikada uçuşa hazır hale getirilebilecek.

TOYDU, elektrik motoru, kompakt yapısı, düşük ses ve radar iziyle yüksek riskli ortamlarda tamamen gizli kalarak görev icra edebilecek.

TOYDU İHA, özel birliklerin kara ve deniz ortamlarında hızla konuşlandırarak, görev sahasındaki durumu gözetlemeleri ve istihbarat toplamalarına yönelik oluşturuldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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