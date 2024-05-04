Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak\'ın kuzeyinde 6 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

04.05.2024 19:44
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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