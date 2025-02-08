Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden Suriye\'de PKK/YPG\'ye Darbe

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye 'nin kuzeyinde 13 PKK/ YPG 'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz" denildi.