Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'tan Kadınlar Günü mesajı

Haber: MELİS YILDIRIM/ Kamera: ONUR BİNGÖL
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olan Tuğamiral Gökçen Fırat; "Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte, yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil, aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olan Tuğamiral Gökçen Fırat, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler ile TCG NUSRET'te bir araya geldi. Kadın harbiyelilerle seyir icra eden Fırat, tecrübe aktarımında bulundu. Tuğamiral Fırat, 109 yıl önce Çanakkale Deniz Savaşları'nın en kritik zamanında Nusret Mayın Gemisi'nin 26 mayını dahiyane bir taktikle dökülmesinin yalnızca taktik anlamda bir başarı değil, aynı zamanda çok büyük etkileri olduğunu söyledi. "Savaşın gidişatını değiştirdi, Türk milletinin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Türk milletinin ihtiyaç duyduğu güveni ve inancı getirdi" diyen Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale geçilmez'in denizdeki mührü oldu. Bu tarihi olayla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir araya gelmesinin vesilesiyle bayan Harp Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Bayan öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar, deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklardır. Ancak Türk kadınının deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın, daha da geniş anlamda savunma ve güvenliğin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte, yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil, aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum."
Son Dakika › Güncel › Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'tan Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erzurum'da bir ilkokul ve güzel sanatlar lisesini ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerin müzik dinletisi ve sergilerini izledi. Ayrıca Bilim Erzurum'da öğrencilerin teknolojik ürünlerini inceledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. da bulunuyor ve MOSSAD'ın bu kişiyle temasa geçtiği tespit edilmiştir. Operasyon sonucunda, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı ortaya çıkarılmıştır.
Yalova Valisi Hülya Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte başarılı kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Vali Kaya, yoğurt müzesi, süs bitkisi üreticileri, evli bir çift ve kadın futbol takımıyla birlikte zaman geçirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Küçük bir çocuğun 'AK Parti kral' sözlerine Akşener gülerek, 'O zaman İYİ Parti de kraliçe' cevabını verdi.
Kadıköy E5 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) ve şehrin simgesi olan mimari yapılarından oluşan Mini10 alanlarının açılış programına katıldı.
Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, 8 Mart Kadınlar Günü'nü Atatürk Kent Meydanı'nda çiçek yerine maydanoz dağıtarak kutladı. Amacının kadınları incitmek değil, hayatın pek çok yükünü sırtlayan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu belirten Turgut, 'Yapmacık tavırlar ve yılın bir gününde çiçek dağıtarak kadınların sorunlarını yok sayamazsınız. Kadını mutlu etmek için önce sorunlarını çözmek gerek' diyerek meydanda yüzlerce bağ maydanoz dağıttı.
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