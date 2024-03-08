Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'tan Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'tan Kadınlar Günü mesajı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk kadınının tarih boyunca ülkenin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam ettiğini belirtti. Fırat, Türk kadınının deniz kuvvetlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu birlikteliğin Türk milletinin en önemli mirası olduğunu ifade etti.

08.03.2024 16:50
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Haber: MELİS YILDIRIM/ Kamera: ONUR BİNGÖL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olan Tuğamiral Gökçen Fırat; "Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte, yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil, aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olan Tuğamiral Gökçen Fırat, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler ile TCG NUSRET'te bir araya geldi. Kadın harbiyelilerle seyir icra eden Fırat, tecrübe aktarımında bulundu. Tuğamiral Fırat, 109 yıl önce Çanakkale Deniz Savaşları'nın en kritik zamanında Nusret Mayın Gemisi'nin 26 mayını dahiyane bir taktikle dökülmesinin yalnızca taktik anlamda bir başarı değil, aynı zamanda çok büyük etkileri olduğunu söyledi. "Savaşın gidişatını değiştirdi, Türk milletinin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Türk milletinin ihtiyaç duyduğu güveni ve inancı getirdi" diyen Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale geçilmez'in denizdeki mührü oldu. Bu tarihi olayla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir araya gelmesinin vesilesiyle bayan Harp Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Bayan öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar, deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklardır. Ancak Türk kadınının deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın, daha da geniş anlamda savunma ve güvenliğin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte, yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil, aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'tan Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'tan Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
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