Somali Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri heyetinin Mogadişu\'ya ulaştığını açıkladı

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) bir heyetin başkent Mogadişu'ya ulaştığını belirtti.
Savunma Bakanı Nur, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyetin Somali'yi ziyaret ettiğini ifade etti.
Nur, paylaşımında, Tuğgeneral İbrahim Şeyh Muhyiddin'nın de katılımıyla Somali Silahlı Kuvvetler Karargahında bir toplantı düzenlendiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:
"İki ülkenin geçtiğimiz günlerde Ankara'da imzaladığı tarihi Savunma ve Ekonomi Anlaşması'nın uygulanmasını değerlendik. Aynı zamanda, Türkiye'nin, Somali Silahlı Kuvvetleri'ne (GorGor) sağladığı eğitim ve teçhizat desteğini ve güçlendirilmesini ele aldık. Terörle mücadele de görüştüğümüz konular arasında yer aldı."
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.
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