Türk Şirketleri Özbekistan\'daki Tarım Fuarına Yoğun Katılım Sağladı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Uzagroworld-2024" 19. Uluslararası Tarım Fuarı'na Türk şirketleri yoğun katılım sağladı.

Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başlayan fuara, Türkiye dahil 21 ülkeden 150'ye yakın şirket katılıyor.

Fuarda tarım, tarım makineleri, hayvancılık ve besleme ürünleri, sulama tesisleri, bitki ve tohumculuk, kümes hayvancılığı, sera ve sera malzemeleri, gübre ve tohumculuk, veterinerlik ilaçları ve ekipmanları yer alıyor.

Fuara katılan Türk iş adamı Ali Ünal, AA muhabirine, Özbekistan'ın, Orta Asya bölgesinin en büyük tarım ülkelerinden biri olduğunu kaydederek, bu ülkenin tarım, hayvancılık ve sera alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Ünal, Özbek iş insanları ve tarım sektörü temsilcilerinin fuara katılan Türk şirketlerine ve Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini aktarırken, fuardan çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

???????Fuar, 14 Mart'ta sona erecek.