Türk Sporcular FISU Şampiyonası\'nda 42 Madalya Kazandı

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda Türk sporcular 42 madalya kazandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye, wushu sanda ve muaythai branşlarında takım halinde dünya şampiyonu, grekoromen güreş, kadınlar güreş, serbest güreş ve karate branşlarında ise takım halinde dünya ikincisi oldu.

Türk sporcular, wushu branşında 6 altın ve 8 gümüş, muaythaide 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, güreşte 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz, karatede ise 3 altın ve 5 bronz madalya elde etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı bir alan olarak görmüyoruz. Üniversitelerimizin, öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini birlikte destekleyen bütüncül yaşam alanları olması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Elde edilen başarının, bu anlayışın somut yansıması olduğunu belirten Özvar, "Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda altın madalya sıralamasında zirvede yer alan ve toplam 42 madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil eden üniversiteli sporcularımızı, antrenörlerimizi, üniversitelerimizi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonumuzu gönülden tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Üniversite sporlarında elde edilen bu başarılarla gurur duyuyoruz"

Özvar, üniversite sporlarının yükseköğretimin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz yalnızca bilimsel üretimin ve akademik başarının merkezleri değil aynı zamanda spor, sanat ve kültür alanlarında da gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sunan kurumlardır. Dünya üniversite sporlarının en önemli organizasyonlarından birinde elde edilen bu sonuçlar, yükseköğretim sistemimizin gençlerimize sunduğu imkanların ve üniversitelerimizin spora verdiği desteğin somut bir göstergesidir. Üniversite sporlarında elde edilen bu başarılarla gurur duyuyoruz."

Sonuçların, Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğüne de önemli katkı sağladığını belirten Özvar, üniversiteli gençlerin dünya sahnesinde ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaları ve farklı branşlarda zirveye çıkmalarının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.

Bu başarıların artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Özvar, bu gururu yaşatan tüm sporcuları, teknik ekipleri ve paydaşları kutladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de sonuçların yalnızca sportif başarı olarak değil, Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünün yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkmen, üniversiteli milli sporcuların ortaya koyduğu performansın büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, sporcuların, ülkelerini en iyi şekilde temsil ederek önemli bir başarı elde ettiğini, bu tablonun, disiplinli hazırlık sürecinin, kurumsal işbirliğinin ve sporcuların kararlılığının ürünü olduğunu kaydetti.