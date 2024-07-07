Türk Tabipler Birliği'nin 76. Büyük Kongresi'nde Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı

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(ANKARA) - Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Yapılan görev dağılımına göre TTB Başkanı Dr. Alpay Azap oldu.

TTB'nin 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, dün ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı. Buna göre, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığını Dr. Alpay Azap, II. Başkanlığı Dr. Mualla Pınar Saip, Genel Sekreterliği Dr. Hilmi Önder Okay, Muhasip Üyeliği Dr. Ali Karakoç, Veznedar Üyeliği ise Dr. Nilüfer Ustael yürütecek.