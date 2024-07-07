Türk Tabipler Birliği'nin 76. Büyük Kongresi'nde Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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Türk Tabipler Birliği'nin 76. Büyük Kongresi'nde Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı

Türk Tabipler Birliği'nin 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Dr. Alpay Azap TTB Başkanı olarak seçildi ve diğer görevler de dağıtıldı.

07.07.2024 18:47
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(ANKARA) - Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Yapılan görev dağılımına göre TTB Başkanı Dr. Alpay Azap oldu.

TTB'nin 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, dün ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı. Buna göre, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığını Dr. Alpay Azap, II. Başkanlığı Dr. Mualla Pınar Saip, Genel Sekreterliği Dr. Hilmi Önder Okay, Muhasip Üyeliği Dr. Ali Karakoç, Veznedar Üyeliği ise  Dr. Nilüfer Ustael yürütecek.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipler Birliği, Alpay Azap, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipler Birliği'nin 76. Büyük Kongresi'nde Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Tabipler Birliği'nin 76. Büyük Kongresi'nde Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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